Ревва признался, что наиболее пленит его в супруге

Вот уже 12 лет как шоумен счастлив в браке с Анжеликой и воспитывает двоих дочерей.

Александр Ревва — полный антипод своего сценического амплуа «Артура Пирожкова»… Примерный семьянин и отец двух очаровательных девочек.

Впрочем, гармонию в семье артист приписывает не себе, а женской мудрости своей супруги Анжелики.

«В семье Анжелики всегда было принято уважать мужчину и считать его главой, — заметил Ревва. — То же самое она постаралась перенести и в наши отношения. Я добытчик, она занимается домом и детьми, никакой прислуги у нас нет», сообщает WomanHit.

Напомним, у актера растут две дочери — Алиса и Амели. Ради них Ревва частенько отказывается от долгих гастролей и выступлений на корпоративах, так как боится пропустить, как «вырастут девчонки» и однажды, вернувшись, застать их уже взрослыми.