Топурия бросила Гуфа после сложной операции

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) до сих пор не понимает, почему его бросила Кети Топурия. Он признался, что до сих пор любит ее, но даже если девушка позовет его обратно, никогда не вернется к ней. Откровенные слова музыкант сказал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

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Алексей заявил, что отношения с певицей были для него разрушающими. Года три назад, когда музыкант начал встречаться с Кети, он перестал писать песни и вернулся к употреблению жестких наркотиков. Девушка вытаскивала его из этого состояния два года. Это время Гуф назвал «нудным». «Мы лежали на диване и ничего не делали. Никакого прогресса ни у нее, ни у меня не было», — поведал он.

При этом рэпер строил планы на будущее именно с Кети. «Это была самая большая любовь в моей жизни. А она обломала меня в конце, мне никто так больно не делал», — заявил музыкант.

Потом, по его мнению, он стал слишком хорошо себя вести. И однажды Кети заявила Алексею, что остыла к нему. Это произошло как раз после сложной операции, которую сделали Долматову на руке. По его словам, раньше в подобных случаях конечности просто ампутировали, а у него смогли собрать по инновационным технологиям. Гуф был в шоке, он не ожидал, что любимая бросит его в такой момент.