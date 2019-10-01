«Точно не Гуф»: Топурия поделилась чувственным фото с незнакомцем

Кети Топурия восемь лет строила отношения с бизнесменом Львом Гейхманом и даже родила от него дочку Оливию, но в 2017 году супруги развелись. После этого певица некоторое время скрывала свой роман с Алексеем Долматовым, более известным как рэпер Гуф. А когда казалось, что девушка наконец-то счастлива, выяснилось, что избранник был ей неверен. В итоге артистка перестала общаться с Гуфом и даже отписалась от него в соцсетях.

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Целый год поклонники уговаривали Кети простить рэпера и возобновить с ним отношения. Однако звезда предпочитала не реагировать на такие сообщения. А в конце лета она намекнула, что у нее появился новый возлюбленный. Похоже, что роман певицы уже начал перетекать в нечто более серьезное, так как в соцсети она опубликовала чувственное фото с таинственным мужчиной. В кадре неизвестный с трехдневной щетиной целует в нос артистку. При этом его лица не видно.

«Я тебя люблю», — призналась Топурия.

Поклонники начали разглядывать снимок и гадать, кто смог завоевать сердце солистки группы «А’Студио». Некоторые были уверены, что это Гуф, а другие заметили, что мужчина мало похож на рэпера. «Ну, Кети..» — написал Игорь Крутой. «На Иракли Пирцхалаву похож», «А мне кажется на бывшего мужа похож», «Точно не Гуф. Слава богу», «Ну все», — стали комментировать пост подписчики. Сама певица пока хранит молчание.

А вы как считаете, на кого похож возлюбленный артистки?