«Мы с Юлей вместе почти 12 лет»: Чумаков высказался о семейной идиллии 

В недавнем интервью Teleprogramma.pro шоумен Алексей Чумаков рассказал о том, как им с женой удается поддерживать семейную идиллию и гармоничные отношения на протяжении долгих лет. Напомним, что 12 октября единственной дочери экс-солистки группы «Блестящие» исполнилось два годика. На протяжении десяти лет ни Алексей, ни Юлия не спешили обзаводиться потомством, откладывая вопрос о деторождении.

Сейчас Ковальчук не представляет свою жизнь без маленькой Амелии. По словам артистки, с появлением в их доме ребенка, все приобрело новый смысл. Юлия успешно совмещает карьеру с материнством, стараясь расставить приоритеты так, чтобы их с мужем малышка всегда была на первом месте.

Говоря о взаимоотношениях с возлюбленной, Чумаков подметил, что его избранница никогда не стала бы ограничивать его личное пространство. Сама же Ковальчук утверждала, что хоть и испытывает ревность, все-таки старается держать себя в руках. Она понимает, что лишь оттолкнет возлюбленного бессмысленными ссорами и истериками на пустом месте.