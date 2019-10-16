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«Мы с Юлей вместе почти 12 лет»: Чумаков высказался о семейной идиллии 

Актер утверждает, что Ковальчук не позволяет себе ограничивать его личное пространство.

«Мы с Юлей вместе почти 12 лет»: Чумаков высказался о семейной идиллии 
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Teleprogramma.pro шоумен Алексей Чумаков рассказал о том, как им с женой удается поддерживать семейную идиллию и гармоничные отношения на протяжении долгих лет. Напомним, что 12 октября единственной дочери экс-солистки группы «Блестящие» исполнилось два годика. На протяжении десяти лет ни Алексей, ни Юлия не спешили обзаводиться потомством, откладывая вопрос о деторождении.

Сейчас Ковальчук не представляет свою жизнь без маленькой Амелии. По словам артистки, с появлением в их доме ребенка, все приобрело новый смысл. Юлия успешно совмещает карьеру с материнством, стараясь расставить приоритеты так, чтобы их с мужем малышка всегда была на первом месте.

Говоря о взаимоотношениях с возлюбленной, Чумаков подметил, что его избранница никогда не стала бы ограничивать его личное пространство. Сама же Ковальчук утверждала, что хоть и испытывает ревность, все-таки старается держать себя в руках. Она понимает, что лишь оттолкнет возлюбленного бессмысленными ссорами и истериками на пустом месте.

«Мы с Юлей вместе почти 12 лет, поэтому нам не нужно ничего друг другу объяснять. Мы уже все давно знаем. Юля никогда не отвлекает меня… Она никогда не будет сидеть рядом и разговаривать со мной о неуместном. Юля сама пишет песни и прекрасно понимает, как важно быть наедине с самим собой в такие моменты», — отметил певец.

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Алексей Чумаковдети звездЗвездные детизнаменитая семьяЮлия Ковальчук
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«Мы с Юлей вместе почти 12 лет»: Чумаков высказался о семейной идиллии 
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