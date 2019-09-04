Ковальчук призналась, что не устраивает Чумакову «сцен ревности»

Юлия Ковальчук призналась, что в силу обстоятельств сейчас ее супруг загружен гораздо больше, чем она. Алексей Чумаков часто отсутствует дома из-за гастролей и съёмок. Однако сама певица полностью доверяет избраннику. По мнению артистки, каждая девушка должна в игривой форме показывать мужчине его «нужность», но усердствовать в этом вопросе все-таки не стоит. Именно поэтому Юлия не устраивает мужу сцен ревности.

«Тотальный контроль сведет обоих с ума Это совсем не про меня. Леша любит самодостаточных женщин, знающих себе цену, но при этом консервативно прячущихся за спиной своего мужчины. Я стараюсь этому представлению соответствовать», — приводит 7days слова Юлии Ковальчук.

Пара воспитывает дочь Амелию. В октябре малышке исполнится два года. С рождением первенца исполнительница стала больше времени проводить дома, однако отказываться от сцены и поклонников Ковальчук пока не готова.

По словам певицы, они с Алексеем любят провести время вдвоем — обычно вечерами, когда Амелия засыпает. Разумеется, с внучкой могут посидеть бабушки и дедушки. В то время, как Юлия вместе с мужем готовятся к светскому рауту.