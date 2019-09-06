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Юлия Ковальчук заговорила о рождении еще одного ребенка

Певица надеется, что у дочери Амелии в скором времени появится братик или сестренка.

Юлия Ковальчук заговорила о рождении еще одного ребенка
Ковальчук мечтает о еще одном ребенке от Чумакова/globallookpress.com

Певица Юлия Ковальчук планирует в недалеком будущем еще раз стать мамой. Как сказала исполнительница, она очень надеется, что у ее дочери Амелии, которая родилась чуть больше года назад, в скором времени появится братик или сестренка. Супруга певца Алексея Чумакова не сомневается, что ее истинное предназначение – быть мамой.

Юлия Ковальчук. Фото
Ковальчук мечтает о еще одном ребенке/globallookpress.com

Как сказала Юлия Ковальчук, после появления на свет дочери ее жизнь резко изменилась. Она много времени проводит с ребенком в Испании, где у семейства есть дом. Впрочем, и о карьере яркая звезда не забывает. Она записывает клипы и песни.

Экс-солистка группы «Блестящие» также отметила, что любящий муж сейчас ее полностью обеспечивает. В то же время исполнительница отмечает, что не мыслит жизни без любимой работы.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже больше десяти лет. Их свадьба состоялась в 2013 году. Как рассказывала исполнительница, порой у них с мужем случаются конфликты, но они научились находить компромиссы в непростых жизненных ситуациях, сообщает портал «7 дней».

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Алексей ЧумаковЮлия КовальчукЮлия Ковальчук и Алексей Чумаков

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Юлия Ковальчук заговорила о рождении еще одного ребенка
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