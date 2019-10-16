Интервью

Алексей Чумаков: «Ради дочери приходится относиться к себе бережнее, чем раньше»

Популярный артист в интервью «Телепрограмме» рассуждал о творческих амбициях, семейных хлопотах и детских телеконкурсах.

Алексей Чумаков: «Ради дочери приходится относиться к себе бережнее, чем раньше»
Алексей Чумаков: Фото: Личный архив

Гастроли, съемки в кино, работа над новыми песнями и даже книгами (не все знают, что Чумаков еще и писатель) — вот основные составляющие жизни Алексея. Однако теперь, когда он стал отцом, артист старается свой график выстраивать так, чтобы, несмотря на сверхзанятость, как можно чаще видеться с дочерью Амелией.

«Когда работал на стройке, уставал меньше»

Алексей без ума от малышки Амелии, но решать за девочку, чем ей в этой жизни заниматься, артист не намерен. Фото
Алексей без ума от малышки Амелии, но решать за девочку, чем ей в этой жизни заниматься, артист не намерен. Фото: Личный архив

— Как вы с дочкой проводите время?

— Мы много гуляем, смотрим мультики, обнимаемся, едим вместе. Бывает, я засыпаю, а Амелия ползает по мне. Раньше старался вместе с Юлей (супруга Алексея, певица Юлия Ковальчук. — Ред.) укладывать спать, но сейчас я отвлекаю ее, поэтому теперь это делает только жена…

— Взрослеет ребенок, хочет больше общаться с папой. У вас концерты почти круглый год. Как не обделять родных вниманием?

— Я и Юля достаточно серьезно заняты. Но есть очень важная деталь, которая играет нам на руку: мы абсолютно свободные люди. У нас нет никого, кому мы подчиняемся: кроме Бога, родителей, собственного зрителя, президента страны и закона.

— То есть над вами нет продюсеров?

— Конечно, нет. Мы сами распоряжаемся собственным графиком. И если я долго не видел дочь, то прошу концертного директора какое-то время меня не трогать. Всех денег не заработаешь. А фундамент любви к ребенку, ее правильное отношение к жизни формируется сейчас. Жизнь не ждет, когда я вернусь из очередного концертного тура, чтобы научить чему-то свою дочь. Она учится здесь и сейчас, с тобой или без тебя. Просто учится разному. И если в нужный момент тебя не было, не рассказывай потом, что все получилось не так, как ты хотел. Поэтому мы стараемся проводить с Амелией много времени. Как только заканчивается концерт, сразу спешим домой. Например, ближайшие три недели я буду на гастролях, но потом я возьму пару недель отдыха и просто проведу это время с семьей. Свобода — это всегда большой плюс. Если бы Амелия родилась раньше, я бы видел ее реже. Сейчас же могу себе позволить баловать ее, посвятить ей столько времени, сколько я хочу. Спасибо Богу за все.

Алексей с дочерью и женой Юлией Ковальчук. Фото
Алексей с дочерью и женой Юлией Ковальчук. Фото: Личный архив

— Когда вы пишете музыку или книгу, вам требуется уединение, особые условия?

Мы с Юлей вместе почти 12 лет, поэтому нам не нужно ничего друг другу объяснять. Мы уже все давно знаем. Когда я пишу, Юля никогда не отвлекает меня. Она, конечно, может постучать в дверь студии, сказать или спросить что-то важное или заботливо предложить кофе. Но она никогда не будет сидеть рядом и разговаривать со мной о неуместном. Юля сама пишет песни и прекрасно понимает, как важно быть наедине с самим собой в такие моменты.

— Многие, став родителями, берегут себя, больше заботятся о здоровье. Вы, повзрослев и став отцом, больше бережете себя?

— У меня эти перемены связаны не столько с рождением ребенка, сколько с тем, что я физически стал больше уставать. Работа артиста на самом деле влияет на здоровье. Всем кажется, что артист — это легко и красиво. Вышел, спел и ушел. Или снялся в шоу, которое идет полтора часа в эфире, — и свободен. На самом деле, чтобы вышло полуторачасовое шоу, нужно сниматься как минимум 16 часов. Про то, что происходит до съемок, в момент подготовительного периода, я вообще молчу. А чтобы снять полуторачасовое кино, нужно не меньше 30 — 40 съемочных дней по 18 часов каждый. Для того, чтобы приехать и спеть на одном концерте, ты должен перелететь на самолете из одного конца страны в другой, восстановиться хотя бы как-то, отработать концерт, не спавши, перелететь в другой город и так далее.

— Физически все это очень непросто…

Алексей Чумаков с женой Юлей. Фото
Алексей Чумаков с женой Юлей. Фото: Личный архив

— За работой артиста стоит не просто физическая усталость, но еще и большая ответственность, потому что мы препарируем души. Нормальные артисты вторгаются в суть человека, заставляют плакать, смеяться, что-либо чувствовать, вспоминать. Доноры передают кровь, а мы на концертах соединяемся и обмениваемся энергией со зрителем. Это не менее важно и опасно. Мы можем засорить человека, а можем прочистить. Вообще творчество и общение со зрителем (соприкосновения душами с тысячами людей) иногда важнее, чем секс. Я отношусь к этому именно так, поэтому в свои 38 устал больше, чем если бы работал, например, в офисе. Когда я работал на стройке, уставал физически, когда стал артистом, стал уставать и физически, и энергетически. Я стал «заканчиваться» намного раньше. Из-за этого сейчас, к примеру, я отменил все ночные перелеты. По возможности, конечно. У меня ведь маленькая дочка, поэтому «кончиться» мне надо намного позже, чем это я мог бы себе позволить до нее.

— 16 ноября у вас большой концерт в Москве — соприкосновение с 7 тысячами душ в «Крокусе». Это будет новая программа?

— Конечно, без песен, которые уже полюбились людям, не обойтись. Но будет несколько крутых новинок. Также прозвучат песни, которые я обычно не исполняю в своих программах. Я всегда делаю акцент на музыку и на музыкантов. В этом году не будет симфонического оркестра, как в прошлом, но будут кое-какие сюрпризы и в аранжировках и в самом действии. Самое главное — я хочу сделать акцент на контакт с публикой, чтобы зритель стал частью самого шоу, а не просто свидетелем его.

«Попса и поп-музыка — разные вещи»

Алексей с Юлей вместе почти 12 лет, поэтому супруги понимают друг друга с полуслова. Фото
Алексей с Юлей вместе почти 12 лет, поэтому супруги понимают друг друга с полуслова. Фото: Личный архив

— Вы как-то сказали, что не прислушиваетесь к советам продюсеров и отказываетесь писать и исполнять музыку, которая, скажем так, попроще. Тогда какая музыка ваша? Посложнее?

— Совсем нет. У меня абсолютно внятная и понятная многим поп-музыка — просто сделанная не на коленке, а в больших студиях, в живом звучании, и оттого выглядящая на первый взгляд сложновато. Вообще что такое поп-музыка? Это популярная музыка разных жанров, только и всего. Поп-музыкой можно величать абсолютно все: от Моцарта (дико популярная классика), до Дэвы Премал (философская этника, невероятно востребованная в дорогих спа-центрах). К сожалению, часто в понятие «поп-музыка» вкладывается уничижительный смысл — «попса», но поп-музыка и попса — это принципиально разные вещи.

Безусловно, общий вкус публики слишком засорен. И нравится всем — это часто признак безвкусицы. Но ведь есть огромное количество людей с отличным вкусом! Это люди, которые не просто мимоходом слушают хиты. Это люди с более широким и чутким восприятием музыки, а значит, и жизни в целом. Они вникают в то, что слушают. Моя аудитория знает Стиви Уандера, Брайана МакНайта, группы Shakatak и Earth, Wind & Fire. Я ни в коем случае не обвиняю тех, кто не слушает такое. Просто на мое творчество откликаются чаще всего те, кто знаком с определенным стилем и подходом в музыке.

Алексей и Юля совместный дуэт не только в жизни, но и на сцене. Фото
Алексей и Юля совместный дуэт не только в жизни, но и на сцене. Фото: Личный архив

— Теперь модно с раннего детства приобщать ребенка к музыке. Как развиваете в этом плане свою дочь?

— Я убежден, что человек рождается уже с определенным опытом. Прежде чем начать приобщать к чему бы то ни было, нужно понять, к чему именно тяготеет ребенок. Нужно распознать его уже развитый до этого талант. Мы пока не знаем, к чему тянет Амелию. Слишком рано. Но я уже могу показать дочке, например, то, что круто в музыке. Опять-таки на мой взгляд. Могу продемонстрировать собственный вкус в том или ином виде творчества в надежде на то, что он и ей придется по вкусу. В надежде на то, что мы совпадем и в этом. Поэтому мы с Юлей ставим Амелии джаз, много классики. В музыке ведь есть энергия. Когда слушаешь классику, даже вода замерзает иначе, иначе кристаллизуется. Это доказанный факт. И мы как любящие, нормальные родители просто хотим подарить своему ребенку умиротворение, а не внушить ей, что творчество определенного вида необходимо в ее жизни. Пусть уж сама решает, приобщаться к такому или нет.

— А вот знаменитые спортсмены часто говорят: за ребенка в детстве нужно сделать выбор, так как чем раньше он начнет занятия, тем успешнее у него сложится карьера.

— Если родители столь чутки и мудры, что оказываются безошибочны в своем вердикте, то я аплодирую им стоя. Иначе может быть сломана судьба. Я знаю огромное количество людей, окончивших школу по классу, например, скрипки, но больше никогда не взявших в руки инструмент. Я видел многих, кто ходил на спортивную гимнастику и ничего, кроме проблем с позвоночником, не поимел. А бывают примеры похуже: человек продолжает по инерции заниматься не тем, чем хотел бы. Всю жизнь, так и найдя в ней себя. Талант, конечно, развивается опытом, но и на ментальном, и на духовном уровне, а не только технически. Именно поэтому у нас толком нет нормальных музыкантов. Они есть, конечно, но для 145-миллионной страны, их, прекрасных, ничтожно мало. Именно поэтому у нас почти нет современных гениальных композиторов. Нет прорыва. Потому что многие дети занимаются по жизни не тем, чем хотят, а тем, что выбрали для них их родители.

«Даже взрослым больно проигрывать, а детям — тем более»

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Личный архив
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Личный архив

— Когда весной случился скандал в детском «Голосе», вы выступили в защиту Микеллы Абрамовой. С какого возраста вы бы допускали детей к участию в подобных шоу с недетскими разборками? У вас ведь большой опыт участия в телеконкурсах.

— Первое: я был, есть и буду поклонником певческого таланта Микеллы. Неприятный эпизод с «Голосом» никак не умаляет достоинств юной певицы.

Второе: у меня как раз нет большого опыта в певческих соревнованиях. Я участвовал в таком лишь однажды — назывался он «Народный артист». Это был 2002 — 2003 год. Тогда я понимал, что если не сделаю этого, то зачахну в кабаках Тюмени. Остальной мой опыт в шоу был основан на конкуренции, но эти проекты не были конкурсами как таковыми.

Третье: я вообще против детских состязаний. Взрослым состоявшимся артистам больно проигрывать, а детишкам — тем более. Детская неокрепшая психика воспринимает мир и без того гипертрофированно ярко. Это прекрасно, но порой может сыграть злую шутку. Представьте, на ребенка в 10 лет наваливается шоу с грандиозным размахом, которое не могут себе позволить даже порой состоявшиеся артисты. К ребенку несколько месяцев приковано внимание миллионов людей. Вокруг него вертится мир в прямом смысле этих слов. Вы представляете, что ему нужно будет сделать потом, чтобы продлить или повторить этот успех? Я не представляю. Взрослый артист еще может продолжать писать песни, выступать с концертами. А дети? Школа, обязательная занятость, отсутствие возможностей у родителей, детство в конце концов. И что они имеют после шоу? Растерянность перед открытой дверью в никуда.

Зрителям выступления детей интересны только в рамках проекта. Но дети же этого не понимают! Они думают, что это к их невероятным персонам липнут поклонники. А на самом деле мы липнем к шоу. Мы хотим наблюдать судьбу, эмоции, талант ребенка в рамках конкурса. Как только мальчик или девочка покидают его, нам они становятся неинтересны. Ни один из нас никогда не придет к нему на концерт. Жестоко, но факт.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук в зажигательном танце. Фото
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук в зажигательном танце. Фото: Личный архив

Ни один из детей, на которых свалилась эта разовая популярность, не проработал столько, чтобы заслужить стабильную известность. Как ребенку объяснить, что народ любит артиста за что-то, связанное конкретно с ним? За свои воспоминания, связанные с его музыкой, за эмоции, которые он дает на концерте, за историю, которую ребенок еще физически не смог выстроить со слушателем за свое столь короткое пребывание в ярком проекте.

— Почему телезрители были так жестоки к Микелле?

— Многие напали на ребенка, а не на взрослых, которые позволили себе неправильные шаги, и неправильные шаги других. Они защищали так называемую справедливость, позабыв о ней напрочь. Столько проклятий, сколько получила Микелла, не заслуживает ни один человек. Что поделать, публичная казнь — это всегда удовольствие для многих представителей человечества. Так было испокон веков. Поэтому я категорически против творческого и какого-либо другого препарирования детей на конкурсной основе.

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Алексей ЧумаковЮля Ковальчук
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Алексей Чумаков: «Ради дочери приходится относиться к себе бережнее, чем раньше»
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