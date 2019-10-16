Алексей Чумаков: «Ради дочери приходится относиться к себе бережнее, чем раньше»

Гастроли, съемки в кино, работа над новыми песнями и даже книгами (не все знают, что Чумаков еще и писатель) — вот основные составляющие жизни Алексея. Однако теперь, когда он стал отцом, артист старается свой график выстраивать так, чтобы, несмотря на сверхзанятость, как можно чаще видеться с дочерью Амелией.

«Когда работал на стройке, уставал меньше»

— Как вы с дочкой проводите время?

— Мы много гуляем, смотрим мультики, обнимаемся, едим вместе. Бывает, я засыпаю, а Амелия ползает по мне. Раньше старался вместе с Юлей (супруга Алексея, певица Юлия Ковальчук. — Ред.) укладывать спать, но сейчас я отвлекаю ее, поэтому теперь это делает только жена…

— Взрослеет ребенок, хочет больше общаться с папой. У вас концерты почти круглый год. Как не обделять родных вниманием?

— Я и Юля достаточно серьезно заняты. Но есть очень важная деталь, которая играет нам на руку: мы абсолютно свободные люди. У нас нет никого, кому мы подчиняемся: кроме Бога, родителей, собственного зрителя, президента страны и закона.

— То есть над вами нет продюсеров?

— Конечно, нет. Мы сами распоряжаемся собственным графиком. И если я долго не видел дочь, то прошу концертного директора какое-то время меня не трогать. Всех денег не заработаешь. А фундамент любви к ребенку, ее правильное отношение к жизни формируется сейчас. Жизнь не ждет, когда я вернусь из очередного концертного тура, чтобы научить чему-то свою дочь. Она учится здесь и сейчас, с тобой или без тебя. Просто учится разному. И если в нужный момент тебя не было, не рассказывай потом, что все получилось не так, как ты хотел. Поэтому мы стараемся проводить с Амелией много времени. Как только заканчивается концерт, сразу спешим домой. Например, ближайшие три недели я буду на гастролях, но потом я возьму пару недель отдыха и просто проведу это время с семьей. Свобода — это всегда большой плюс. Если бы Амелия родилась раньше, я бы видел ее реже. Сейчас же могу себе позволить баловать ее, посвятить ей столько времени, сколько я хочу. Спасибо Богу за все.

— Когда вы пишете музыку или книгу, вам требуется уединение, особые условия?

— Мы с Юлей вместе почти 12 лет, поэтому нам не нужно ничего друг другу объяснять. Мы уже все давно знаем. Когда я пишу, Юля никогда не отвлекает меня. Она, конечно, может постучать в дверь студии, сказать или спросить что-то важное или заботливо предложить кофе. Но она никогда не будет сидеть рядом и разговаривать со мной о неуместном. Юля сама пишет песни и прекрасно понимает, как важно быть наедине с самим собой в такие моменты.

— Многие, став родителями, берегут себя, больше заботятся о здоровье. Вы, повзрослев и став отцом, больше бережете себя?

— У меня эти перемены связаны не столько с рождением ребенка, сколько с тем, что я физически стал больше уставать. Работа артиста на самом деле влияет на здоровье. Всем кажется, что артист — это легко и красиво. Вышел, спел и ушел. Или снялся в шоу, которое идет полтора часа в эфире, — и свободен. На самом деле, чтобы вышло полуторачасовое шоу, нужно сниматься как минимум 16 часов. Про то, что происходит до съемок, в момент подготовительного периода, я вообще молчу. А чтобы снять полуторачасовое кино, нужно не меньше 30 — 40 съемочных дней по 18 часов каждый. Для того, чтобы приехать и спеть на одном концерте, ты должен перелететь на самолете из одного конца страны в другой, восстановиться хотя бы как-то, отработать концерт, не спавши, перелететь в другой город и так далее.

— Физически все это очень непросто…

— За работой артиста стоит не просто физическая усталость, но еще и большая ответственность, потому что мы препарируем души. Нормальные артисты вторгаются в суть человека, заставляют плакать, смеяться, что-либо чувствовать, вспоминать. Доноры передают кровь, а мы на концертах соединяемся и обмениваемся энергией со зрителем. Это не менее важно и опасно. Мы можем засорить человека, а можем прочистить. Вообще творчество и общение со зрителем (соприкосновения душами с тысячами людей) иногда важнее, чем секс. Я отношусь к этому именно так, поэтому в свои 38 устал больше, чем если бы работал, например, в офисе. Когда я работал на стройке, уставал физически, когда стал артистом, стал уставать и физически, и энергетически. Я стал «заканчиваться» намного раньше. Из-за этого сейчас, к примеру, я отменил все ночные перелеты. По возможности, конечно. У меня ведь маленькая дочка, поэтому «кончиться» мне надо намного позже, чем это я мог бы себе позволить до нее.

— 16 ноября у вас большой концерт в Москве — соприкосновение с 7 тысячами душ в «Крокусе». Это будет новая программа?

— Конечно, без песен, которые уже полюбились людям, не обойтись. Но будет несколько крутых новинок. Также прозвучат песни, которые я обычно не исполняю в своих программах. Я всегда делаю акцент на музыку и на музыкантов. В этом году не будет симфонического оркестра, как в прошлом, но будут кое-какие сюрпризы и в аранжировках и в самом действии. Самое главное — я хочу сделать акцент на контакт с публикой, чтобы зритель стал частью самого шоу, а не просто свидетелем его.

«Попса и поп-музыка — разные вещи»

— Вы как-то сказали, что не прислушиваетесь к советам продюсеров и отказываетесь писать и исполнять музыку, которая, скажем так, попроще. Тогда какая музыка ваша? Посложнее?

— Совсем нет. У меня абсолютно внятная и понятная многим поп-музыка — просто сделанная не на коленке, а в больших студиях, в живом звучании, и оттого выглядящая на первый взгляд сложновато. Вообще что такое поп-музыка? Это популярная музыка разных жанров, только и всего. Поп-музыкой можно величать абсолютно все: от Моцарта (дико популярная классика), до Дэвы Премал (философская этника, невероятно востребованная в дорогих спа-центрах). К сожалению, часто в понятие «поп-музыка» вкладывается уничижительный смысл — «попса», но поп-музыка и попса — это принципиально разные вещи.

Безусловно, общий вкус публики слишком засорен. И нравится всем — это часто признак безвкусицы. Но ведь есть огромное количество людей с отличным вкусом! Это люди, которые не просто мимоходом слушают хиты. Это люди с более широким и чутким восприятием музыки, а значит, и жизни в целом. Они вникают в то, что слушают. Моя аудитория знает Стиви Уандера, Брайана МакНайта, группы Shakatak и Earth, Wind & Fire. Я ни в коем случае не обвиняю тех, кто не слушает такое. Просто на мое творчество откликаются чаще всего те, кто знаком с определенным стилем и подходом в музыке.

— Теперь модно с раннего детства приобщать ребенка к музыке. Как развиваете в этом плане свою дочь?

— Я убежден, что человек рождается уже с определенным опытом. Прежде чем начать приобщать к чему бы то ни было, нужно понять, к чему именно тяготеет ребенок. Нужно распознать его уже развитый до этого талант. Мы пока не знаем, к чему тянет Амелию. Слишком рано. Но я уже могу показать дочке, например, то, что круто в музыке. Опять-таки на мой взгляд. Могу продемонстрировать собственный вкус в том или ином виде творчества в надежде на то, что он и ей придется по вкусу. В надежде на то, что мы совпадем и в этом. Поэтому мы с Юлей ставим Амелии джаз, много классики. В музыке ведь есть энергия. Когда слушаешь классику, даже вода замерзает иначе, иначе кристаллизуется. Это доказанный факт. И мы как любящие, нормальные родители просто хотим подарить своему ребенку умиротворение, а не внушить ей, что творчество определенного вида необходимо в ее жизни. Пусть уж сама решает, приобщаться к такому или нет.

— А вот знаменитые спортсмены часто говорят: за ребенка в детстве нужно сделать выбор, так как чем раньше он начнет занятия, тем успешнее у него сложится карьера.

— Если родители столь чутки и мудры, что оказываются безошибочны в своем вердикте, то я аплодирую им стоя. Иначе может быть сломана судьба. Я знаю огромное количество людей, окончивших школу по классу, например, скрипки, но больше никогда не взявших в руки инструмент. Я видел многих, кто ходил на спортивную гимнастику и ничего, кроме проблем с позвоночником, не поимел. А бывают примеры похуже: человек продолжает по инерции заниматься не тем, чем хотел бы. Всю жизнь, так и найдя в ней себя. Талант, конечно, развивается опытом, но и на ментальном, и на духовном уровне, а не только технически. Именно поэтому у нас толком нет нормальных музыкантов. Они есть, конечно, но для 145-миллионной страны, их, прекрасных, ничтожно мало. Именно поэтому у нас почти нет современных гениальных композиторов. Нет прорыва. Потому что многие дети занимаются по жизни не тем, чем хотят, а тем, что выбрали для них их родители.

«Даже взрослым больно проигрывать, а детям — тем более»

— Когда весной случился скандал в детском «Голосе», вы выступили в защиту Микеллы Абрамовой. С какого возраста вы бы допускали детей к участию в подобных шоу с недетскими разборками? У вас ведь большой опыт участия в телеконкурсах.

— Первое: я был, есть и буду поклонником певческого таланта Микеллы. Неприятный эпизод с «Голосом» никак не умаляет достоинств юной певицы.

Второе: у меня как раз нет большого опыта в певческих соревнованиях. Я участвовал в таком лишь однажды — назывался он «Народный артист». Это был 2002 — 2003 год. Тогда я понимал, что если не сделаю этого, то зачахну в кабаках Тюмени. Остальной мой опыт в шоу был основан на конкуренции, но эти проекты не были конкурсами как таковыми.

Третье: я вообще против детских состязаний. Взрослым состоявшимся артистам больно проигрывать, а детишкам — тем более. Детская неокрепшая психика воспринимает мир и без того гипертрофированно ярко. Это прекрасно, но порой может сыграть злую шутку. Представьте, на ребенка в 10 лет наваливается шоу с грандиозным размахом, которое не могут себе позволить даже порой состоявшиеся артисты. К ребенку несколько месяцев приковано внимание миллионов людей. Вокруг него вертится мир в прямом смысле этих слов. Вы представляете, что ему нужно будет сделать потом, чтобы продлить или повторить этот успех? Я не представляю. Взрослый артист еще может продолжать писать песни, выступать с концертами. А дети? Школа, обязательная занятость, отсутствие возможностей у родителей, детство в конце концов. И что они имеют после шоу? Растерянность перед открытой дверью в никуда.

Зрителям выступления детей интересны только в рамках проекта. Но дети же этого не понимают! Они думают, что это к их невероятным персонам липнут поклонники. А на самом деле мы липнем к шоу. Мы хотим наблюдать судьбу, эмоции, талант ребенка в рамках конкурса. Как только мальчик или девочка покидают его, нам они становятся неинтересны. Ни один из нас никогда не придет к нему на концерт. Жестоко, но факт.

Ни один из детей, на которых свалилась эта разовая популярность, не проработал столько, чтобы заслужить стабильную известность. Как ребенку объяснить, что народ любит артиста за что-то, связанное конкретно с ним? За свои воспоминания, связанные с его музыкой, за эмоции, которые он дает на концерте, за историю, которую ребенок еще физически не смог выстроить со слушателем за свое столь короткое пребывание в ярком проекте.

— Почему телезрители были так жестоки к Микелле?

— Многие напали на ребенка, а не на взрослых, которые позволили себе неправильные шаги, и неправильные шаги других. Они защищали так называемую справедливость, позабыв о ней напрочь. Столько проклятий, сколько получила Микелла, не заслуживает ни один человек. Что поделать, публичная казнь — это всегда удовольствие для многих представителей человечества. Так было испокон веков. Поэтому я категорически против творческого и какого-либо другого препарирования детей на конкурсной основе.