«У меня руки онемели»: Анну Хилькевич заперли в телефонной будке

Актриса стала одной из участниц возрожденной программы «Форт Боярд». Одно из испытаний оказалось слишком неожиданным и трудным.

Анна Хилькевич проявила мужество, согласившись пройти одно из самых трудных испытаний в культовом шоу «Форт Боярд». По задумке она должна была разгадать загадку старца Фура в закрытой телефонной будке. Остроты моменту добавляло то, что будка была подвешена на тросах в воздухе.

Испытание оказалось по-настоящему трудным для актрисы. «У меня руки онемели, не чувствую их совсем», — жаловалась она. Однако, как оказалось, это было только начало: внезапно будка резко поднялась на высоту 15 метров и начала раскачиваться. Ко всему прочему, на Хилькевич хлынул поток воды.

Несмотря на напряженную ситуацию, Анне пришлось искать ответ на вопрос старца. Вместе с ней в этом выпуске приняли участие Айза Анохина, Анна Седокова, Мария Ивакова и Виктория Боня.

Новый выпуск программы «Форт Боярд» выйдет на канале СТС 20 октября в 17:00.