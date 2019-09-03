Анна Хилькевич призналась, что в подростковом возрасте имела проблемы с законом

Актриса поделилась, что ее задерживали за попытку пройти в метро без проездного.

Анна Хилькевич удивила откровениями, что в школьном возрасте она имела проблемы с законом. Будучи старшеклассницей, она была задержана стражами порядка за то, что пыталась попасть в метро без проездного.

«Один раз загремела… с подружкой по одному проездному пытались в метро зайти. Не получилось, воспоминания так себе, но для работы помогает», — признается звезда.

Неоднозначный опыт действительно помогает. Анна поделилась с подписчиками снимком из камеры.

В «обезьянник» она попала вместе со своей коллегой Марией Климовой. Девушки задействованы в новом проекте, и это часть сценария.

Большинство подписчиков актрисы сошлись во мнении, что даже в камере Хилькевич выглядит прекрасно, тот случай, когда «не место красит человека».

Многие умоляют любимицу раскрыть тайну и назвать проект, где она снимается, но Анна хранит молчание и не дает любопытным даже намека, пишет сайт Актуальные новости.