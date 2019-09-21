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Шоу «Форт Боярд» вернется в эфир спустя шесть лет

Ведущим нового сезона стал музыкант Сергей Шнуров.

Шоу «Форт Боярд» вернется в эфир спустя шесть лет
Крепость Форт Боярд Фото:globallookpress.com

Уже 22 сентября на экраны вернется шоу «Форт Боярд». Новый сезон выйдет в эфир спустя шесть лет, и уже на СТС. Впервые на отечественном телевидении эта программа появилась еще в конце 90-х годов. За несколько десятков лет ее транслировали на разных каналах, не раз менялись и ведущие передачи.

Ведущим нового сезона стал музыкант Сергей Шнуров, его спутниками —  уже всем знакомые обитатели крепости Паспарту (Андре Буше) и Пастам (Ален Прево). Действо не обошлось и без старца Фуры, который загадывает участникам непростые загадки. В таинственного персонажа в этот раз перевоплотился актер Оливье Сиу, пишет «Комсомольская правда».

Прежней остается и концепция самого шоу: участники проходят, мягко говоря, не самые приятные испытания: к примеру, им приходится «общаться» с хищниками, насекомыми, выполнять задания в замкнутом пространстве или в воде.  Для некоторых гостей крепости определенные этапы оказались слишком сложными. Так, во время съемок шоу актриса Екатерина Волкова из сериала «Воронины» сошла с дистанции после того, как увидела змею, а Эвелину Бледанс наспугали пауки и скорпионы.

Самым долгожданным для зрителей шоу был момент, когда участники прикасались к сокровищнице. Оказывается, в реальности ее вовсе нет. Декорацию придумали еще в конце 80-х годов. Однако этот факт совсем не влияет на интерес людей к знаменитому шоу, которое теперь каждое воскресенье в 17.00 будет радовать зрителей.

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Шоу «Форт Боярд» вернется в эфир спустя шесть лет
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