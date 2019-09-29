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Анна Цуканова-Котт проиграла в потасовке на «Форт Боярд»

Звездная актриса не смогла справиться с испытанием, на которое ее отправил Шнуров.

Анна Цуканова-Котт проиграла в потасовке на «Форт Боярд»
Анна Цуканова-Котт. Фото: КП/Евгения Гусева

На шоу «Форт Боярд» вновь собрались знаменитости, чтобы под руководством Сергея Шнурова пройти непростые испытания и выиграть главную награду крепости. В новом выпуске программы задания ведущего попробовали выполнить Михаил Шац, Валентина Мазунина, Валерия Федорович, Владимир Маркони и Анна Цуканова-Котт.

Для последней создатели проекта СТС подготовили нечто особенное. Звезде сериалов «Мажор» и «Восьмидесятые» предстояло добыть подвешенный в отдельной комнате ключ, который охраняла женщина-соперница. Ситуация осложнялась тем, что комната была по колено заполнена загадочной жидкостью.

«Нужно получить ключ и выйти обратно. Не успеешь – останешься пленником форта», – заявил Шнуров.

Анна Цуканова-Котт. Кадр из второго выпуска программы «Форт Боярд» на СТС

Актрисе пришлось ввязаться в потасовку. Но как ни старалась она оттолкнуть противницу и дотянуться до ключа, сделать этого не удалось. В итоге Анна буквально выползла из комнаты, лишившись сил, и некоторое время даже не могла подняться на ноги. Конечно, артистка расстроилась, проиграв в драке, но команда продолжила бороться за победу.

Анна Цуканова-Котт проигрывает в борьбе. Кадр из второго выпуска программы «Форт Боярд» на СТС
Анна Цуканова-Котт. Кадр из второго выпуска программы «Форт Боярд» на СТС

Напомним, совсем недавно Цуканова-Котт объявила, что вышла замуж. Она уже двенадцать лет живет с 46-летним режиссером Александром Коттом. За это время у пары появилось двое детей – Лея, которой исполнился год, и отметивший десятилетие Миша. Но оказалось, что пара до сих пор жила в гражданском браке.

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Тэги:

Анна Цуканова-КоттМихаил ШацПрограмма "Форт Боярд"Сергей Шнуров
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Анна Цуканова-Котт проиграла в потасовке на «Форт Боярд»
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