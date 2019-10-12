Галкин показал вид из окна своего замка

Максим Галкин в очередной раз продемонстрировал тонкий художественный вкус и умение ловить прекрасные моменты. В своем блоге он разместил красивое фото – вид из окна своего замка в отражении воды.

Судя по всему, из окна виден любимый клен юмориста. Максим делился своими чувствами к нему ранее. «Вот кленчик-то мой любимый. Совсем покраснел. А багряник японский совсем облетел», — написал он в своем блоге. Позже он провел целую видеоэкскурсию по своему саду в поместье села Грязь. Осенью в их имении с Аллой Борисовной необыкновенно красиво.

Есть версия, что Галкин переехал именно в это село с Примадонной из-за соседства с ее подругой Алиной Редель. Женщины дружат уже более 40 лет, старательно поддерживая тесную связь и доверяя друг другу секреты.