Какие отношения у Юдашкина с Пугачевой и как на это реагирует его жена

14 октября исполняется 56 лет Валентину Юдашкину – знаменитому модельеру, художнику, имя которого не нуждается в представлении.

Иногда можно услышать, как Валентина Юдашкина называют «русским Пьером Карденом». И это не случайно: наряды от Юдашкина давно стали желанным эксклюзивом не только для российских модниц, но и для обеспеченных женщин во всем мире.

Отказался быть членом Синдиката высокой моды

Валентин Юдашкин – первый и пока единственный российский модельер, которого приняли в престижную организацию – Синдикат высокой моды. Это самое влиятельное объединение, в котором состоят ведущие дизайнеры. Однако в конце 90-х Юдашкин отказался от членства в Синдикате.

Дело в том, что руководство предъявило новые требования: все мастерские и бутики участников Синдиката должны были отныне находиться во Франции. Для Юдашкина это означало бы жизнь на две страны. И он выбрал Россию.

Болезнь не помешала любимой работе

В 2016 году поклонников таланта Валентина Абрамовича сразила невеселая новость: модельеру поставили онкологический диагноз. Тогда же он перенес операцию на почках и легком.

Из-за госпитализации Валентину Абрамовичу пришлось пропустить модный показ в Париже, где демонстрировались его модели. Однако своим Домом моды художник продолжал руководить даже с больничной койки, так что его сотрудники долгое время не догадывались о состоянии здоровья шефа.

Последовала долгая реабилитация – этот период модельер провел в Израиле. А затем Юдашкин вновь с головой окунулся в работу. Его супруга тогда заверила всех, что Валентин Абрамович выздоровел и намерен воплотить в жизнь множество творческих планов.

Ее слова подтвердил отличный внешний вид Юдашкина – на фото, выставленных в Инстаграм, он излучал свежесть и молодость, поклонники отметили, что он стал выглядеть даже лучше, чем до болезни.

Семейному счастью – больше 30 лет

У Валентина Юдашкина – полное взаимопонимание с любимой супругой, с которой они вместе вот уже более 30 лет. Марина Юдашкина на 5 лет старше мужа, что нисколько не мешает семейной гармонии. Жена полностью поддерживает модельера в его работе, она была рядом даже в самые трудные времена, неизменно подбадривая супруга и во всем помогая ему. Сегодня она – топ-менеджер Дома Юдашкина.

Валентин Абрамович рассказывал в интервью, как они вместе преодолевали сложности. Было время, когда ради того, чтобы выжить, им приходилось продавать мебель из дома, ушла за небольшие деньги и машина, принадлежащая Марине… Именно о таких женщинах говорят – «Она посвятила ему жизнь».

Вторая любимая женщина – дочь Галина

У пары – взрослая дочь Галина, которая вышла замуж в 2015 году, — разумеется, в роскошном авторском платье, которое сшил для нее отец. Галина тоже сотрудник модного дома отца – она талантливый фотограф и арт-директор.

А еще Галина – мама двоих очаровательных малышей, Анатолия и Аркадия. Разумеется, старшие Юдашкины души не чают во внуках.

Женщина, которая поет

С Аллой Пугачевой Юдашкин знаком уже очень давно – с середины 80-х. Они впервые увиделись во время концерта в «Олимпийском». Знаменитый короткий черный балахон, в котором Алла Борисовна неизменно выходила на сцену много лет, придумал и создал именно Юдашкин. И кроме этого балахона он сшил для Примадонны множество других интересных нарядов.

Между Юдашкиным и Пугачевой – не только творческий тандем, но и тесные дружеские отношения. И когда мэтру российской моды поставили неутешительный диагноз, Алла Борисовна, как и остальные друзья, поддерживала Валентина Абрамовича. Супруга мэтра за это им очень благодарна.

Впрочем, дизайнер не собирается сдаваться. Ведь у него столько творческих планов, он еще столько намерен сделать!

Мы поздравляем Валентина Юдашкина с днем рождения, желаем счастья и здоровья, мужества и сил, а еще – побольше идей, чтобы радовать наших модниц!