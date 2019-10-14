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Любовь Успенская закрутила роман с молодым статным брюнетом

Мужчину зовут Андрей и он без ума от «королевы русского шансона».

Любовь Успенская закрутила роман с молодым статным брюнетом
У Любови Успенской появился молодой человек/globallookpress.com

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что в ее жизни появился молодой человек. Мужчину зовут Андрей. Он красивый статный брюнет. Причем звезде он годится в сыновья. Разница между ними не менее двадцати лет.

Дюбовь Успенская. Фото
Успенская встречается с молодым человеком/globallookpress.com

«Когда у тебя есть любовь, когда у тебя есть молодой человек, который тебя просто боготворит — это прекрасно. Он красивый молодой, талантливый. Дает моему глазу гореть. Это еще один секрет того, чтобы быть в хорошей форме. Стимул есть сохранять все формы и нравиться ему. Вот это и есть у меня сейчас», — заявила яркая исполнительница.

Журналистов программы стали интересовать новые подробности о молодом человеке, который смог растопить сердце звездной исполнительницы. Однако в это время охрана певицы заявила, что на этом интервью стоит прекратить.

Единственное, что успела крикнуть журналистам звезда: «Он со мной дуэтом спел», — сказала она. Судя по всему, именно этим молодой человек и покорил эстрадную исполнительницу.

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Люба УспенскаяЛюбовь УспенскаяПрограмма "Ты не поверишь!"роман звезды
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Любовь Успенская закрутила роман с молодым статным брюнетом
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