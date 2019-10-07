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Успенская пренебрегает супружеским долгом

При этом 65-летняя певица мечтает еще об одном ребенке.

Успенская пренебрегает супружеским долгом
Любовь Успенская. Фото Global look press

Любовь Успенская призналась, что в их семье случаются небольшие конфликты из-за ее сложного гастрольного графика. Супруг певицы, бизнесмен Александр Плаксин, недоволен тем, что она редко разделяет с ним постель.

«Вот такая ему досталась жена, ничего не поделаешь», — сказала королева шансона.

А однажды Успенская поругалась с мужем из-за того, что он не проснулся, когда певица рано уезжала на гастроли. Звезда уверена, что прощальный поцелуй перед дальней дорогой между супругами обязателен.

В свои 65 лет Успенская и не думает стареть, строя планы на будущее. Певица мечтает завести второго ребенка (у нее есть 30-летняя дочь) и даже подыскивает доноров для процедуры ЭКО. «Мне кажется, дети добавляют смысла и радости. Поэтому надеюсь скоро снова стать мамой», — говорит она.

Звезда тратит огромные деньги на свою красоту и здоровье. И признает, что несколько раз делала пластические операции. Об этом артистка поведала порталу «СтарХит».

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Успенская пренебрегает супружеским долгом
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