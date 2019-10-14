Успенская обвинила звезд в раскручивании на эстраде своих «бездарных детей»

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что многие отечественные звезды шоу-бизнеса пытаются раскрутить своих бездарных детей. При этом всем известно, что сейчас исполнительница продвигает на сцене свою дочь Татьяну Плаксину, которая год назад пережила страшную аварию и до сих пор не восстановилась.

«Самое страшное, что было в моей жизни — это авария дочери. Я живу сегодня уже год с этим. Когда это случилось, я просто две недели с кровати встать не могла. Просто была бессильна. Она чувствует себя лучше. Скоро приезжает в Москву на очередную операцию. Я очень скучаю по ней. Хочу увидеть ее. Надеюсь, что наше лечение пойдет быстрее», — заметила исполнительница.

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По ее словам, она перевезла дочь на лечение в Таиланд. Там другой климат и все болячки заживают намного быстрее.

«Мы рассчитывали еще на год лечения. Но из-за климата надеемся, что реабилитация пройдет быстрее. Может за полгода она выздоровеет. У нас столько много работы. Она тоже поет, потрясающе. У нас есть звезды, которые хотят раскрутить своих бездарных детей. Просто нахально пихают и не стесняются. Это тот случай, когда я могу с гордостью своей дочери объявить, что на любом мероприятии, на любой сцене она не облажает. Споет настолько круто и уверенно, что не будет мне стыдно», — сказала Любовь Успенская.