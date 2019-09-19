Успенская в Майами провела время в компании Михаила Ефремова

Звезда шансона Любовь Успенская отдыхает в Майами, где у нее недавно состоялся концерт. Певица жаловалась подписчикам в Instagram на невыносимую жару. Видимо, чтобы быть поближе к прохладе, Успенская решила устроить водную прогулку. Да не одна, а в приятной компании.

«В Майами встретилась с прекрасным артистом Михаилом Ефремовым, у которого там проходил спектакль. Мы встретились, чтобы провести время вместе, в приятной обстановке, на лодке», — сообщила Любовь.

Она призналась, что ей импонирует, что «артист такой величины» находится рядом с ней и она имеет возможность «прикоснуться к нему, посмеяться вместе с ним и отдохнуть душой в его компании».

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Напомним, что 65-летняя Любовь Успенская сообщила в этом году, что вновь собирается стать мамой. Она планирует прибегнуть к ЭКО и якобы занимается поиском донора. По словам певицы, отец ее ребенка должен быть красивым, умным, иметь хорошее здоровье. После концерта в Юрмале артистка даже назвала имя того, от кого она согласна родить. Это 71-летний британский композитор, автор мюзиклов «Кошки» и «Призрак Оперы» Эндрю Ллойд Уэббер.