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Успенская в Майами провела время в компании Михаила Ефремова

Актер и певица прекрасно отдохнули.

Успенская в Майами провела время в компании Михаила Ефремова
Любовь Успенская/фото: globallookpress.com

Звезда шансона Любовь Успенская отдыхает в Майами, где у нее недавно состоялся концерт. Певица жаловалась подписчикам в Instagram на невыносимую жару. Видимо, чтобы быть поближе к прохладе, Успенская решила устроить водную прогулку. Да не одна, а в приятной компании.

«В Майами встретилась с прекрасным артистом Михаилом Ефремовым, у которого там проходил спектакль. Мы встретились, чтобы провести время вместе, в приятной обстановке, на лодке», — сообщила Любовь.

Она призналась, что ей импонирует, что «артист такой величины» находится  рядом с ней и она имеет возможность «прикоснуться к нему, посмеяться вместе с ним и отдохнуть душой в его компании».

Напомним, что 65-летняя Любовь Успенская сообщила в этом году, что вновь собирается стать мамой. Она планирует прибегнуть к ЭКО и якобы занимается поиском донора.  По словам певицы, отец ее ребенка должен быть красивым, умным, иметь хорошее здоровье. После концерта в Юрмале артистка даже назвала имя того, от кого она согласна родить. Это 71-летний британский композитор, автор мюзиклов «Кошки» и «Призрак Оперы» Эндрю Ллойд Уэббер.

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Тэги:

звездный отдыхЛюбовь УспенскаяМайамиМихаил Ефремов
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Успенская в Майами провела время в компании Михаила Ефремова
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