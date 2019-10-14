Цуканова-Котт срежиссировала клип для «Алисы»

Анна Цуканова-Котт сняла музыкальный клип для рок-группы «Алиса». В эфире программы «Анекдот-Шоу» актриса рассказала, что работает сейчас сразу над несколькими проектами: среди них и значится клип для Константина Кинчева, а также активно развивает передачу «Ешь искусство». Для второй разрабатываются новые серии. Цуканова-Котт отметила, что «Алиса» не снимала клипы 12 лет, поэтому она осмелилась предложить музыкальному коллективу свою помощь.

«Выйдет он скоро, когда точно, не могу пока сказать. Песня будет новая, называется «Акробаты снов». Скоро вы сможете оценить мои режиссерские навыки», — заинтриговала она.

Цуканова-Котт пообещала, что в целом клип будет схож с предыдущими работами музыкального коллектива, но конкретно этот продукт станет более «артовым». На вопрос же о том, что лично она любит больше – снимать или сниматься в фильмах, Анна не ответила четко, подчеркнув, что активно трудится в обоих направлениях.