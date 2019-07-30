Анна Цуканова-Котт устроила для мамы каникулы на Сардинии

Российские звезды немало путешествуют, у многих есть страны-фавориты. Жена режиссера Александра Котта Анна всем другим направлениям предпочитает Италию. Она отдыхает на Сардинии с мамой, публикуя фото с отдыха. На одном из них Анна сидит на велосипеде, одетая в черное, в черных же очках. Стиль и пышные волнистые волосы делают ее похожей на местных жительниц. Известно, что многие итальянки предпочитают одеваться в черное.

На другом снимке — мама актрисы Алла, вместе они любят путешествовать. «Мы с мамой в Италии», — подписала снимки Анна в Instagram.

В интервью актриса не раз признавалась в любви к этой стране, в том, что обожает узкие улочки, запах свежесваренного кофе повсюду, пасту и итальянский язык. Рассказывала она, что объехала вдоль и поперек Рим, Милан, Флоренцию, Венецию, Верону. Очевидно, что и на Сардинии Цуканова-Котт чувствует себя, как дома. Напомним, на Сардинии уже не первый раз проводит свой отпуск и Ксения Собчак.

Актриса не уточнила, отдыхает ли она в Италии с мамой или в компании также мужа и детей. В одной из столичных клиник Анна год назад родила дочь, есть у нее и 11-летний сын Михаил.