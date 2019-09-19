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Звезда «Мажора» Анна Цуканова-Котт объявила о замужестве

До свадьбы она прожила со своим избранником 12 лет.

Звезда «Мажора» Анна Цуканова-Котт объявила о замужестве
Анна Цуканова-Котт/instagram.com/p/B2lhM5xoP4p/

Многие были уверены, что 30-летняя звезда «Мажора» Анна Цуканова-Котт – дама замужняя. Она уже 12 лет живет с 46-летним режиссером Александром Коттом, носит двойную фамилию и воспитывает от него двоих детей: годовалую Лею и десятилетнего Мишу. Но оказалось, что пара до сих пор жила в гражданском браке.

И вот 19 сентября Анна неожиданно сообщила своим поклонникам в Instagram: «Я только что вышла замуж. Кажется…»

Судя по установленной геолокации, бракосочетание произошло в Тверском ЗАГСе. Увы, но больше никаких подробностей актриса не сообщила.

Известно, что романтические отношения между режиссером и актрисой завязались на съемочной площадке, Анна тогда еще только мечтала о настоящей карьере и планировала поступать в вуз. Наставник помог девушке в ее творческих порывах, постепенно между ними зародилась любовь. В 19 лет Цуканова родила своего первенца, спустя 10 лет пара решилась на второго ребенка.

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Александр КоттАнна Цуканова (Котт)Анна Цуканова-КоттСвадьба
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Звезда «Мажора» Анна Цуканова-Котт объявила о замужестве
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