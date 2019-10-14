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Элтон Джон вспомнил Майкла Джексона недобрым словом

Артист вскоре выпустит автобиографию, в которой обозначил поп-певца «полностью свихнувшимся» .

Элтон Джон вспомнил Майкла Джексона недобрым словом
Элтон Джон/Фото: https://www.instagram.com/p/B2CwyHODULk/

Элтон Джон назвал коллегу по сцене, Майкла Джексона, полностью свихнувшимся. Именно так Джон охарактеризовал являвшегося некогда его другом поп-певца в своей автобиографии, которая в скором времени увидит свет. В книге композитор рассказал, как вынужден был бороться с наркотиками, приоткрывает завесу своей личной жизни и делится мнением об известных людях и коллегах по сцене.

Так, про Джексона Джон рассказал, что знал поп-певца, когда тому было 13 или 14 лет. Тогда Майкл был самым милым ребенком на свете. Чуть позже к его сознании что-то изменилось — Джексон стал закрытым, он начал отдаляться от мира и реальности, как в свое время это сделал Элвис Пресли. Элтон Джон не исключил, что негативное влияние на юного Джексона оказала плохая компания — он не смог справиться с внешним давлением. Композитор подчеркнул, что «полностью свихнулся» Джексон примерно к 2000-м годам.

Психологические проблемы значительно сказались и на внешнем виде звезды — с годами Майкл стал выглядеть очень больным. Чтобы скрывать это, Джексон наносил себе макияж, который со стороны выглядел «липким».

Как уточняет TMZ, в последние годы Джексон даже употреблял какие-то вещества. Что именно это было, Элтон Джон не сообщил, но по его личному мнению, именно они окончательно убили короля поп-музыки.

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Элтон Джон вспомнил Майкла Джексона недобрым словом
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