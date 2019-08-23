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Калкин отказался говорить о фильме про жертв Майкла Джексона

Актер высказал опасения, что своими словами может кому-нибудь навредить.

Калкин отказался говорить о фильме про жертв Майкла Джексона
Киран Калкин высказался о фильме «Покидая Неверлэнд». Фото: Birdie Thompson/AdMedia

36-летний американский актер Киран Калкин (брат знаменитого Маколея Калкина, звезды «Один дома») прокомментировал документальный фильм 2019 года «Покидая Неверлэнд», в котором певца Майкла Джексона обвинили в растлении детей. Отметим, что картина посвящена мужчинам Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчуку, заявившим, что всемирно известная звезда подверг их сексуальному насилию в детстве. Всем известно, что Маколей и Киран Калкины дружили с Джексоном, когда были еще мальчиками, и тоже часто гостили у него, как и другие мальчики.

Майкл Джексон
Майкл Джексон в 2009 году. Фото: Sven Hoogerhuis

«У этой истории есть две стороны, и я не могу сказать ничего, что было полезно для какой-нибудь из них. Все, что я скажу, может только навредить кому-то. Уже и так много людей попали в трудное положение, и если я еще что-либо добавлю, это еще раз навредит кому-то», — цитирует актера издание The Guardian.

Кстати, журналист спросил Кирана и о готовящемся перезапуске фильма «Один дома». Тот ответил, что новый ребенок-актер заранее провалил эту роль, так как оригинальная картина все еще очень популярна.

Напомним, Майкл Джексон был известен не только благодаря своим хитам и танцам, но и скандалам с растлением малолетних. В его карьере было несколько судебных исков от родителей мальчиков, которые посещали ранчо артиста под названием «Неверлэнд».

А вы верите в то, что Джексон растлевал детей? Может, у звезды просто хотели отсудить побольше денег?

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"Покидая Неверленд"Киран КалкинМайкл ДжексонМаколей КалкинОдин дома

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Калкин отказался говорить о фильме про жертв Майкла Джексона
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