Телохранитель Майкла Джексона: «Он носил маску для пущей таинственности»

Мэтт Фиддс рассказал, что Майкл Джексон в жизни был обычным человеком, а маску и перчатки надевал для создания образа.

В интервью газете Metro бывший телохранитель Майкла Джексона раскрыл секреты личной жизни певца. Он рассказал, что король поп-музыки осознавал, что его популярность может иссякнуть, если он не будет создавать вокруг себя атмосферу таинственности. По словам Мэтта Фиддса, Джексон знал, как манипулировать прессой и всегда попадать на обложки газет и журналов. «В 90% случаев это срабатывало, когда он надевал на лицо маску или приклеивал ленту на руки или нос — это было его любимое. Он говорил, что хочет, чтобы его жизнь была величайшей тайной на Земле», — рассказал Фиддс.

Фиддс поделился подробностями повседневной жизни звезды. По его словам, Майкл никогда не ходил дома в гриме. «Я помню, однажды мы смотрели телевизор в отеле в Лондоне, и он захотел поехать к фокуснику Ури Геллеру на карри. Он попросил, чтобы машина подъехала через час, и начал готовиться — уложил волосы и вышел уже при полном параде, в маске и шляпе».

Скандалы с обвинениями Джексона в педофилии Фиддс называет «нонсенсом». По его словам, истории, которые рассказали Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон в нашумевшем фильме «Покидая Неверленд», не могли произойти. В качестве причины Мэтт называет то, что певец почти никогда не бывал на ранчо Неверленд, где якобы происходили описанные случаи.

«Мы все время шутили, что он там никогда не бывает. Ему нужно было быть в Лос-Анджелесе, чтобы управлять бизнесом. Это в четырех часах езды от гор, а он ненавидел ездить на машине, так что он там почти никогда не бывал. Он ездил туда только для публичных появлений», — рассказывает Фиддс.