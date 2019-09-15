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Телохранитель Майкла Джексона раскрыл тайну его смерти

Это оказалось связано с обвинениями в педофилии.

Телохранитель Майкла Джексона раскрыл тайну его смерти
Майкл Джексон и Мэтт Фиддс. Фото: Whitehotpix/ZUMA Press/Global Look Press.com

Бывший телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддс пообщался с журналистами и рассказал, от чего умер его босс. Охранник, который сегодня владеет сетью школ боевых искусств, заявил, что здоровье певца подкосил суд 2005 года. 

Как объяснил Фиддс в интервью по поводу выхода нового документального фильма о Джексоне, артист очень переживал из-за обвинений в педофилии. Несмотря на то, что суд признал его невиновным, «травма уже была нанесена». 

Майкл Джексон
Майкл Джексон. Фото: Â©Colin Knight/JPIStudios.com

«После вердикта было понятно, что он уже никогда не сможет вернуться в прежнее состояние Майкла Джексона по щелчку пальцев», — рассказал Фиддс прессе. Он добавил, что в последние годы певец напоминал живого трупа, а еда и сон давались ему с трудом. 

Фиддс утверждает, что он один из немногих людей, которые знают всю правду о Майкле Джексоне. Он говорит, что певец страдал от мании преследования и опасался, что его могут убить во время выступления. 

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Телохранитель Майкла Джексона раскрыл тайну его смерти
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