ЗВЕЗДЫ

Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей

Об этом рассказал его концертный директор Сергей Лавров.

Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей
Моисеев живет на пенсию/globallookpress.com

Организатор концертов музыканта Бориса Моисеева Сергей Лавров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что директор певца Сергей Горох один из немногих, кто не бросил яркого исполнителя, когда с ним произошло несчастье. Напомним, что около десяти лет Моисеева разбил инсульт. Он прекратил активную гастрольную деятельность. При этом Лавров отметил, что сейчас Моисеев живет примерно на 50 тысяч рублей в месяц.

Борис Моисеев. Фото
У Моисеева есть трудности с деньгами/globallookpress.com

«Я понимаю, что этот не тот Борис Моисеев, который выходил и ух. То есть он одним щелчком взрывал зал и вдруг это все пропало. И потихоньку-потихоньку начали отворачиваться люди. Потихоньку начали отходить продюсеры, которые с ним работали, которые на нем зарабатывали. Стали отходить промоутеры. Стали отходить друзья, которые были с ним рядом», — заявил Сергей Лавров.

Как сказал организатор концертов, это очень страшно, когда все от тебя отворачиваются. При этом он похвалил Гороха, который, кстати, еще работает с Надеждой Бабкиной, что тот поддерживает музыканта.

«Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей. Он заслуженный артист России. Плюс кто-то как-то помогает. Слышал, что Пугачева помогла деньгами», — заявил Сергей Лавров.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваБорис МоисеевСергей ГорохСергей Лавров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: