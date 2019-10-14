Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей

Организатор концертов музыканта Бориса Моисеева Сергей Лавров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что директор певца Сергей Горох один из немногих, кто не бросил яркого исполнителя, когда с ним произошло несчастье. Напомним, что около десяти лет Моисеева разбил инсульт. Он прекратил активную гастрольную деятельность. При этом Лавров отметил, что сейчас Моисеев живет примерно на 50 тысяч рублей в месяц.

«Я понимаю, что этот не тот Борис Моисеев, который выходил и ух. То есть он одним щелчком взрывал зал и вдруг это все пропало. И потихоньку-потихоньку начали отворачиваться люди. Потихоньку начали отходить продюсеры, которые с ним работали, которые на нем зарабатывали. Стали отходить промоутеры. Стали отходить друзья, которые были с ним рядом», — заявил Сергей Лавров.

Как сказал организатор концертов, это очень страшно, когда все от тебя отворачиваются. При этом он похвалил Гороха, который, кстати, еще работает с Надеждой Бабкиной, что тот поддерживает музыканта.

«Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей. Он заслуженный артист России. Плюс кто-то как-то помогает. Слышал, что Пугачева помогла деньгами», — заявил Сергей Лавров.