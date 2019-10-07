Директор Бориса Моисеева опроверг тревожные слухи о здоровье артиста

Сергей Горох заверил, что у певца все в порядке и с финансами.

Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох заявил, что появившаяся информация о том, что артисту стало хуже – неправда. Более того, по словам официального представителя, сообщения о том, что певец находится на грани жизни и смерти, появляются в прессе чуть ли не каждые два месяца. Журналисту Teleprogramma.pro Сергей рассказал, что состояние Бориса медики оценивают как стабильное – его сложно назвать прекрасным, но изменений в нем не наблюдается.

«Не слушайте ерунду эту. Он нормально себя чувствует, стабильно! Сейчас находится в Москве, все в порядке», — поспешил успокоить нас Горох.

Также официальный представитель опроверг появившиеся данные о том, что Моисеев испытывает финансовые трудности.

«Это очередной вброс. У него есть недвижимость в Болгарии, в Юрмале, в Москве. Он ничего не собирается продавать, все у него в порядке в этом смысле. Что касается помощи от Пугачевой и Ельциной — морально они помогают всегда. Созваниваются с ним, интересуются о его здоровье через меня. У нас все-все в порядке, информация про продажи — чушь и бред», — заверил Сергей.

В конце директор призвал журналистов не трепать нервы Борису Моисееву.