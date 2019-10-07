Состояние пережившего инсульт Бориса Моисеева заметно ухудшилось

Поклонники бьют тревогу, ведь их любимец практически не появляется на публике, плохо выглядит и не дает концертов.

Тревогу забили поклонники артиста и анонимные Telegram-каналы – они сообщают, что всенародный любимец находится практически при смерти, перестал давать концерты и появляться на публике. В последний раз Моисеева видели на похоронах Иосифа Кобзона – тогда публика отметила болезненный вид исполнителя «Голубой луны» – лицо мужчины отекло, глаза заплыли, а пальцы на руках стали в два раза толще обычного.

Телеграм-канал «НеМалахов» отмечает, что Моисеев перестал реагировать на речь, движения стали вялые и замедленные. В экстренном порядке заслуженного артиста перевезли в Москву из Юрмалы, где он и жил в последнее время. Кроме того, появилась информация, что Моисеев продал сразу две дачи в Юрмале и в Подмосковье из-за тяжелого финансового положения. Кроме того, лишился Моисеев и многочисленных драгоценностей, а интервью журналистам артист дает только за солидный гонорар. Помогают знаменитому певцу Алла Пугачева и Нелли Кобзон – они не только поддерживают его морально, но и материально.