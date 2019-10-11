Моисеев мечтал исполнить «Голубую луну» со Сташевским или Губиным

А петь ему в итоге пришлось с малоизвестным на тот момент Николаем Трубачом.

Продюсер музыканта Бориса Моисеева Евгений Фридлянд рассказал, что изначально его подопечный мечтал спеть свой главный хит «Голубая луна» с Владом Сташевским или Андреем Губиным, которые были в тот момент на пике популярности.

Как сказал продюсер, однажды они сидели с Моисеевым и тот заметил, что мечтает спеть с кем-нибудь из молодых звезд. На тот момент музыканту было уже около пятидесяти лет. Вместе с ними на встрече присутствовал также Николай Трубач, которого в мире шоу-бизнеса тогда практически никто не знал.

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Фридлянд отметил, что договориться со Сташевским или Губиным на тот момент было малореально. Всему виной слухи о нетрадиционной ориентации Моисеева. Женщины с радостью пели с ним композиции в дуэте, а вот мужчины наотрез отказывались. В те времена Трубач жил на деньги Фридлянда и практически не выступал.

Между тем Трубач хоть и понимал, что для него это «трамплин к славе», также высказывал опасения, что его запишут в число «голубых». Тогда было решено сделать дуэт двух братьев, один из которых гомосексуалист, а второй – гетеросексуал. Только после этого Трубач согласился, сообщает телеграм-канал «Русский шаффл».