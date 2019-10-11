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Ким Кардашян показала, как прошло крещение её детей в Армении

Звезда привезла троих отпрысков в Эчмиадзинский кафедральный собор.

Ким Кардашян показала, как прошло крещение её детей в Армении
Ким Кардашян/Фото: https://www.instagram.com/p/B3cuEsDgFj9/

Звезда проекта «Семейство Кардашян» Ким Кардашян опубликовала снимки с крещения троих своих детей. Малышей модель и бизнесвумен привезла в Эчмиадзинский кафедральный собор в Армении. Детей Кардашян облачила в белые брючные одеяния, для себя же она предпочла серый цвет.

В подписи к снимку Ким поблагодарила Армению за незабываемую поездку. Она отметила, что было очень благословенно принимать крещение совместно с малышами. Отдельно модель выделила и место — она отметила, что собор был построен еще в 303 году нашей эры, а значит, это место особенно священно. Сама Ким после крещения получила второе имя – теперь ее зовут Эгине. Вторые имена Сейнта, Чикаго и Псалма модель предпочла держать в секрете. В важный для семьи момент Кардашян сопровождала сестра Кортни вместе с тремя своими детьми — Мейсоном, Пенелопой и Рейном.

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Ким Кардашян показала, как прошло крещение её детей в Армении
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