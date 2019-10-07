Ким Кардашьян крестила детей в Армении

Звезда прилетела в страну, чтобы принять участие в конгрессе по информационным технологиям.

Ким Кардашян прибыла в Армению для участия во Всероссийском конгрессе по информационным технологиям. Официальное мероприятие стартовало 7 октября, а до этого звезда успела сделать кое-какие личные дела.

Она крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Этот факт РИА Новости подтвердил директор информационной службы Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

Вдаваться в подробности представитель не стал, оставив подробности таинства неизвестными.

Известно, что Ким Кардашьян взяла с собой в Армению всех четырех детей, а ее сестра Кортни прибыла в страну с тремя детьми.

Монастырь, где происходило крещение, находится в 20 километрах от Еревана. Данный кафедральный собор является самым древним храмом в Армении, сообщает Пятый канал.