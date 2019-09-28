Ким Кардашян приедет в Армению после скандала с нижним бельем

В Армянском национальном комитете Америки обвинили фотомодель в том, что она кормит на своем производстве граждан Турции, ответственных за геноцид армян.

Телеведущая и фотомодель Ким Кардашян вновь оказалась в эпицентре скандала, связанного с нижним бельем ее собственного производства. На этот раз на теледиву ополчился Армянский национальный комитет Америки. Кардашян, которая имеет армянские корни по отцу, обвинили в поддерживании Турции – ранее Османскую империю называли ответственной за геноцид армян. Комитет возмутил тот факт, что модель, открыв производство белья не в Армении, финансово обеспечивает турков.

В свою очередь сама Ким молчать не стала и поспешила оправдаться. В Twitter она заявила, что хотела бы производить идеальную продукцию. Посоветовавшись с экспертами в этой области, она выбрала Турцию как лучшее место, которое позволит ей реализовать задуманное.

больше по теме Ким Кардашян показала утягивающее белье с одной штаниной Модель из ее коллекции предназначена для юбок асимметричного кроя или с высоким разрезом.

Через две недели Кардашян все же намерена приехать в Армению, чтобы реабилитироваться. Там она намерена помочь местным жителям с рабочими местами, а также планирует наладить производство Skims.