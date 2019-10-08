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Дети в белом: появились фото с крещения наследников Кардашян в Армении

Звезда американского реалити-шоу недавно привезла детей на свою историческую родину.

Дети в белом: появились фото с крещения наследников Кардашян в Армении
Ким Кардашян. фото: globallookpress.com

Ким Кардашян несколько дней назад приехала в Ереван. С собой американская звезда привезла всех своих четверых детей. Сообщалось, что целью поездки девушки является Конгресс по информационным технологиям, в котором она должна принять участие. Однако до старта мероприятия знаменитость успела сделать несколько личных дел. В частности, она крестила своих младших наследников: трехлетнего сына Сейнта, годовалую Чикаго и четырехмесячного Псалма.

По всей видимости, Ким решила, что ее историческая родина — Армения — лучше всего подходит для проведения таинства. Для столь важного обряда она выбрала духовный центр Армянской апостольской церкви — Первопрестольный Святой Эчмиадзин. А теперь в Сети появились снимки, на которых Кардашян запечатлена во дворе монастыря, где и произошел обряд крещения. В кадре девушка с распущенными волосами и в облегающем закрытом сером платье несет на руках Псалма и Чикаго.

Также рядом со звездой идут Сейнт и Норт. Младшие наследники модели облачены в белые крестильные наряды, а Норт, которую крестили в 2015 году, предстала в нежном костюме кремового цвета. А вот сестры Ким Кортни, которая тоже приехала в Армению со своими детьми, на фото не присутствует. По всей видимости, она не смогла побывать на таинстве.

Сейчас Кардашян наслаждается теплой погодой в Ереване. В соцсетях она публикует снимки, на которых запечатлен то красивый зал в церкви, то виноградники. Отметим, что покойный отец знаменитости Роберт Кардашян был армяноамериканцем в третьем поколении. По этой причине даже старшую дочь Ким крестили в армянской церкви в Иерусалиме.

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Дети в белом: появились фото с крещения наследников Кардашян в Армении
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