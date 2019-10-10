Беременная девушка Тимати ответила на вопрос о замужестве

Анастасия Решетова стала встречаться с Тимати вскоре после того, как он расстался с мамой своего ребенка Аленой Шишковой. Теперь спустя три года в семье рэпера вновь грядет пополнение. Его возлюбленная ждет ребенка. Ходят слухи, что теперь у артиста будет не только дочь Алиса, но и сын. Но избранница Тимати не любит говорить о личной жизни. Она до сих пор скрывает, сыграли они свадьбу или нет.

Слухи о бракосочетании несколько раз появлялись за последний год. Перед Новым годом, когда пара вместе путешествовала, многие решили, что рэпер сделал своей девушке предложение руки и сердца во Франции, а этим летом пара отдохнула на Мальдивах. Вся семья звезды собралась на острове. При этом они облачились во все белое в честь дня рождения рэпера, но поклонники решили, что, возможно, там влюбленные тайно сочетались браком.

Теперь, когда до рождения ребенка остались считанные дни, Решетова ответила на вопрос поклонников. «Не пойму, ты замужем? Хочешь? Или хотела бы?», — поинтересовалась у нее поклонница. Девушка дала неоднозначный ответ. «ЗА мужем», — написала она. некоторые поклонники уверены, что так Анастасия дала понять, что уже давно стала женой Тимати.

В беседе с подписчиками Решетова также поведала, как чувствует себя на последнем сроке беременности. «По утрам у меня токсикоз, тяжелые вздохи во время подъема с кровати. Но это лишь маленькие издержки. У всех этот период проходит индивидуальным образом. Главное это то, ради чего мы все это терпим», заверила она. Девушка призналась, что уже с нетерпением ждет знакомства со своим ребенком.

А вы как считаете, Тимати сделал Анастасию своей женой?