Решетова снялась в стильном образе на последнем сроке беременности

Анастасия Решетова скоро подарит рэперу Тимати ребенка. Влюбленные скрывают пол будущего малыша, но ранее появились слухи, что у них будет мальчик. Модель станет мамой впервые, а вот артист уже воспитывает дочь Алису от бывшей избранницы Алены Шишковой. Недавно он несколько недель провел на море с наследницей, а в это время его невеста активно готовилась к родам и даже приняла участие в стильной фотосессии.

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Сначала Решетова заинтриговала подписчиков, представ со светлыми волосами. Она стала очень похожа на бывшую девушку своего возлюбленного. Но в итоге на самой фотосессии модель предстала со своим цветом волос. Она позировала в черном нижнем белье и полупрозрачном платье в пол. В кадре Анастасия обнимает руками округлившийся живот.

«Всегда вместе», — подписала фото девушка.

Поклонники пришли в восторг от стильного образа Решетовой. Более того, они отметили, что она выглядит очень стройной, хоть и находится на последнем сроке беременности. «Красивая невероятно», «Вам идет беременность», «Ты такая красивая! Просто пантерка», «Божееее, какая вы божественная», «Очень круто, глаз не отвести», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что по словам самой Анастасии, роды запланированы на начало октября. Уже в ближайшее время она подарит дочку или сына Тимати. Девушка уже собрала сумку со всем необходимым для первых дней жизни ребенка. Она стала делать меньше постов в сетях, но старается время от времени выходить на связь с поклонниками.

А вам понравился образ беременной Решетовой?