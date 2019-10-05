Решетова продемонстрировала, как менялась ее фигура во время беременности

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже через считанные дни подарит рэп-исполнителю наследника. Модель должна стать впервые мамой уже в середине октября. Пока она находится дома и готовится к волнительному моменту, а также рассказывает поклонникам в блоге, как протекает ее беременность.

Накануне она решила посмотреть, как менялась ее фигура в последние месяцы, сделав коллаж из двух снимков. На первом фото Решетова находится на 18-й недели беременности, на второй – уже на 38-й. Некоторое время Анастасия думала, что ее небольшой живот так и не будет расти. Однако она ошибалась.

«В августе писала, что живот у меня небольшой получается в отличии от размера крохи. Но как все и прогнозировали, стремительный рост пришёлся именно на последний месяц. Не по дням, а по часам, как говорится», — прокомментировала свои фото возлюбленная Тимати.

Напомним, одно время некоторые поклонники Тимати и Анастасии Решетовой думали, что у пары в итоге родится двойня. К такому мнению пользователи пришли, когда увидели свежие снимки девушки. Решетова быстро опровергла подобные домыслы.