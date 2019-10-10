Билан продолжает бичевать себя после скандала в Самаре

Певец признался, что у него в душе после выступления осталось «выжженное поле».

Певец Дима Билан продолжает заниматься самобичеванием после скандала в Самаре. Об этом артист рассказал Алене Жигаловой в передаче «Алена, блин» на Youtube. Исполнитель признался, что после того, как оказался в эпицентре всеобщего обсуждения, он в жесткой форме спросил с себя, что именно с ним тогда произошло.

«У меня, помимо извинений, выжженное поле внутри абсолютно. Выжженное моей же критикой, которой я себя истязал. Конечно, случившееся – это разовый такой случай. Мне было так стыдно! Я не знал, куда себя вообще деть первые три дня», – вспомнил Билан.

Артист признался, что не мог не извиниться перед публикой, поскольку вина отравляла ему жизнь. Дима признался, что обратиться к самарцам его никто не заставлял – просто артиста заела совесть. Билан заявил, что ужасно боялся записывать обращение, но все же сделал это – на свой страх и риск.

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Напомним, скандалом завершилось сентябрьское выступление Димы Билана на Дне города в Самаре. Прибывшие на концерт зрители заподозрили победителя «Евровидения» в наркотическом опьянении и требовали отобрать у него звание заслуженного артиста. Спустя несколько дней сам певец поспешил принести извинения и реабилитироваться, повторно выступив в городе бесплатно.