ЗВЕЗДЫ

Билан продолжает бичевать себя после скандала в Самаре

Певец признался, что у него в душе после выступления осталось «выжженное поле».

Билан продолжает бичевать себя после скандала в Самаре
Дима Билан/Фото: https://www.instagram.com/p/B20tojjiSJV/

Певец Дима Билан продолжает заниматься самобичеванием после скандала в Самаре. Об этом артист рассказал Алене Жигаловой в передаче «Алена, блин» на Youtube. Исполнитель признался, что после того, как оказался в эпицентре всеобщего обсуждения, он в жесткой форме спросил с себя, что именно с ним тогда произошло.

«У меня, помимо извинений, выжженное поле внутри абсолютно. Выжженное моей же критикой, которой я себя истязал. Конечно, случившееся – это разовый такой случай. Мне было так стыдно! Я не знал, куда себя вообще деть первые три дня», – вспомнил Билан.

Артист признался, что не мог не извиниться перед публикой, поскольку вина отравляла ему жизнь. Дима признался, что обратиться к самарцам его никто не заставлял – просто артиста заела совесть. Билан заявил, что ужасно боялся записывать обращение, но все же сделал это – на свой страх и риск.

Напомним, скандалом завершилось сентябрьское выступление Димы Билана на Дне города в Самаре. Прибывшие на концерт зрители заподозрили победителя «Евровидения» в наркотическом опьянении и требовали отобрать у него звание заслуженного артиста. Спустя несколько дней сам певец поспешил принести извинения и реабилитироваться, повторно выступив в городе бесплатно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Билан скандалДень городаДима БиланДима Билан концерт в СамареДима Билан последние новостиСамара
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Билан продолжает бичевать себя после скандала в Самаре
Интересно?
Поделись с друзьями: