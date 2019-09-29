На бесплатный концерт Билана в Самере пришло 35 тысяч человек

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская одна из первых опубликовала видео с концерта своего подопечного в Самаре. Напомним, речь идет о том самом бесплатном выступлении для горожан, которое певец пообещал дать после своего конфуза на аналогичном шоу в начале месяца. Местные жители раскритиковали артиста, который вышел на сцену пьяным, после этого Билан извинился, подарил самарской больнице необходимое оборудование, посетил творческую студию, в которой занимаются дети-инвалиды, ну и конечно дал бесплатный концерт на площади.

«Самара, спасибо! Этот город теперь на 100 процентов стал родным для него! Полное слияние с благодарными зрителями!» — восторженно написала Рудковская в Instagram.

Она сообщила, что на площади Куйбышева, где бесплатно выступал Билан, собралось 35 тысяч зрителей и отметила, что всё это произошло в холодный вечер, когда не каждый захочет выйти из дома. Действительно, на видео видно, как у певца идет пар изо рта, а сам он одет достаточно тепло. На этом раз Дима вел себя на сцене нормально, был бодр и энергичен. Напомним, ранее он сообщил, что отказался от алкоголя после неудачного концерта в Самаре.

Как вы думаете, можно ли теперь считать, что Дима Билан прощен?