Извинения перед поклонниками обошлись Билану в 7 миллионов рублей

Извинения перед поклонниками в Самаре обошлись Диме Билану в крупную сумму. Артист постарался сделать все, чтобы фанаты простили ему некрасивый инцидент на предыдущем выступлении, так как сильно переживал из-за случившегося.

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Большой сольный самарский концерт «Прости меня, Самара!», который с успехом прошел 29 сентября, певец организовал за собственные деньги. Также он подарил городу детскую площадку, а еще миллион рублей отдал за медицинскую аппаратуру для детской больницы.

Как признался исполнитель, в итоге он потратил семь миллионов рублей.

На концерте Дима сумел порадовать зрителей не только своим творчеством. Он спустился со сцены к поклонникам, сфотографировался и раздал автографы всем желающим. Самарцы очень высоко оценили проведенный концерт, о чем немедленно сообщили звезде на его страничке в Instagram.

«Спасибо за концерт, Дима!», «Миллион невероятных эмоций! Ждем в Самаре еще и еще!», «Одно удовольствие было наблюдать, как вас принимали! И растрогали до слез сегодня», «Дима, Самара тебя простила!», «Дима, молодец! Спасибо за шикарный концерт! Мы тебя любим», – высказались поклонники.

Напомним, на том самом скандальном выступлении в Самаре Билан с трудом мог петь и передвигался по сцене, нетвердо стоя на ногах. В ответ на возмущение поклонников певец пообещал загладить оплошность, искренне извинился перед ними и решил отказаться от алкоголя. После концерта Яна Рудковская сообщила, что на главной площади Самары вместе с артистом его песни пели 35 тысяч человек.

По материалам Super.