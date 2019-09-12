Билан после скандала в Самаре подарит оборудование детской больнице

Певец Дмитрий Билан после скандального выступления в Самаре преподнесет Самарской областной детской больнице новое медицинское оборудование. Речь идет о двух мониторах пациента, пишут РИА Новости, ссылаясь на Министерство здравоохранения региона. О своем даре медицинскому учреждению Дмитрий Билан говорил ранее в публичном обращении к горожанам.

Напомним, скандал разгорелся после выступления исполнителя хита «Держи» в Самаре в День города. Билан вышел на сцену нетрезвым, с трудом попадал в фонограмму и крайне странно двигался. Местных жителей такое поведение артиста оскорбило.

Спустя некоторое время певец принес публичные извинения гостям праздника. Чтобы загладить вину перед жителями города Самара, исполнитель хотел устроить бесплатный концерт в конце сентября. Однако представителям Дмитрия не удалось договориться с местными властями. В администрации Самары пояснили, что в городе и без того насыщенная культурная программа.