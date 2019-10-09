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Водянова опубликовала подборку фото с животными

Модель сделала поделилась снимками, на которых запечатлена с собаками, кошами и даже олененком.

Водянова опубликовала подборку фото с животными
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова с юных лет начала работать моделью и в итоге стала знаменита на весь мир. Девушка дружит с известными модельерами, дефилирует на мировых подиумах и при этом успевает воспитывать пятерых детей. Ко всему прочему, модель активно занимается благотворительностью. У девушки есть взрослая сестра Оксана, страдающая аутизмом и ДЦП. По этой причине знаменитость основала благотворительный фонд, который помогает семьям, столкнувшимся с подобными трудностями.

Также Водянова неравнодушна к природе и четвероногим друзьям человека. В соцсети она сделала подборку снимков из фотосессий, где также принимали участие животные. Каждый раз модель буквально перевоплощалась в другого человека или оказывалась в «шкуре» животного. На снимках Наталья позировала и с котенком и со свиньей и даже с олененком.

Также девушка решила заявить о любви к животным. «Это должно было быть сделано. Думаю, есть причина, по которой я так хорошо отношусь к детям и животным», — написала она.

Некоторые поклонники пришли в восторг от снимков. Многие признались, что не могут отвести глаз от Водяновой в таких нежных и порой откровенных образах. «Одна лучше другой! Все невыразимо прекрасны!», «Какая же вы прекрасная и индивидуальная», «Наталья, мне очень с оленёнком понравилась, прям тронуло», «Вы меня заворожили своими глазами», «Какая молоденькая», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Наталья не боится представать в необычных образах. Недавно она посетила «волшебный» праздник в Лондоне. Она предстала на публике в пышном алом платье и с эльфийскими ушами.

А вы любите животных?

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модная фотосессияНаталья ВодяноваНаталья Водянова фото
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Водянова опубликовала подборку фото с животными
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