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Наталья Водянова в образе эльфа побывала на благотворительном вечере

Поклонникам очень понравился образ модели.

Наталья Водянова в образе эльфа побывала на благотворительном вечере
НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА. ФОТО: .INSTAGRAM.COM/NATASUPERNOVA/

После насыщенной событиями, образами, показами Недели моды в Париже, гостьей на которой среди множества мировых знаменитостей была и Наталья Водянова, российская модель решила принять участие в благом деле.

На своей странице в социальной сети Instаgram Наталья поделилась несколькими снимками с благотворительного вечера, на который красавица пришла в образе эльфа. В первую очередь «сказочности» Водяновой, конечно, придали очаровательный вытянутые ушки эльфа.

В остальном образ был более привычный. На модели было длинное розовое платье с V-образным вырезом и пышными рукавами. Дополнили образ массивные украшения с бирюзовыми камнями от Chopard – кольцо, ожерелье и серьги.

«Я готова для вас, мои феи и эльфы. Давайте сделаем немного магии для очень хорошего дела», — подписала снимок Наталья.

Напомним, несколько дней назад модель появилась на Неделе моды в шубе с кожаными вставками, а позже, уже будучи в Японии похвасталась серебристой поясной сумкой.

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Тэги:

Благотворительный фондмодельНаталья Водянованеобычный образ
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Наталья Водянова в образе эльфа побывала на благотворительном вечере
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