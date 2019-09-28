Звездный стиль

Водянова вслед за Киркоровым разбавила образ себеристой поясной сумкой

Модель приехала по работе в Японию.

Водянова вслед за Киркоровым разбавила образ себеристой поясной сумкой
Наталья Водянова. фото: instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова не так давно предстала на показе в Нью-Йорке, который прошел в рамках Недели моды. Затем модель вернулась в Париж к своей семье. Там девушка успела провести время с детьми и посетить светское мероприятие, на котором она продемонстрировала безупречное чувство стиля. Однако русская красавица редко остается дома надолго, поэтому уже через несколько дней она уехала по работе в Японию.

Первым делом в Токио Наталья отправилась на местный рынок. Девушка проходила ряды с одеждой и продуктами. Примечательно, что даже позируя у прилавка с рыбой она делала это настолько профессионально, что фото можно было бы поместить в журнал. В кадре она предстала в белоснежном платье без бретелек и с полупрозрачной юбкой. Свой романтический образ Водянова разбавила серебристой поясной сумкой.

Поклонники пришли в восторг от образа звезды. «Какая сумочка красивая!», «Вы бесподобны», «Бесподобно выглядит», «Шикарная», «Прекрасный образ», — прокомментировали фото подписчики. Примечательно, что совсем недавно Филипп Киркоров с точно такой же сумкой пришел на премию «Человек года». Он победил в специальной номинации «Вечная ценность», удостоившись награды. Тогда многие гости мероприятия обратили внимание на необычный аксессуар артиста.

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Звездный стильМодные трендыНаталья ВодяноваФилипп Киркоров
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Водянова вслед за Киркоровым разбавила образ себеристой поясной сумкой
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