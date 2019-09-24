Водянова появилась на показе Dior в приталенном твидовом костюме

Наталья Водянова уже давно живет в Париже со своим мужем Антуаном Арно и пятью детьми. Она старается ставить на первое место семью, но порой ей приходится нарушать собственные правила, если по-работе нужно уехать на выходные. Однако в последнее время модель все чаще остается дома. И к слову, даже находясь в родных стенах она всегда одета с иголочки. Вместо растянутой футболки она носит платья и туфли на небольшом каблуке.

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Тем временем в Париже стартовала Неделя моды. Такое событие Водянова не могла пропустить. Она принарядилась и отправилась на показ Dior. Для появления на публике девушка облачилась в темно-серый твидовый костюм необычного кроя. Брюки клеш со стороны смотрелись словно длинная юбка, а жакет с поясом зрительно уменьшил и без того тонкую талию Натальи. Образ она дополнила черными босоножками с необычным каблуком. Модель сделала нежный макияж с акцентом на губы.

Водянова с удовольствием позировала фотографам. Она встретила вою подругу и коллегу из США Карли Клосс. Они побеседовали и сделали памятные фото. Потом модели насладились показом. К слову, также пришли на светское мероприятие Елена Перминова, Моника Беллуччи, Дженнифер Лоуренс и другие знаменитости. Но стоит отметить, что у Натальи был один из самых эффектный нарядов тем вечером.

Поклонники одарили русскую красавицу комплиментами. «Классный костюмчик и помада морковная, как у меня», «Прекрасна», «Вас не нужны никакие фильтры», «Этот жакет бомба», «Ну великолепна же», — стали комментировать пост модели подписчики.

А вам понравился образ Водяновой?