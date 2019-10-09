ЗВЕЗДЫ

Стройные ноги Тодоренко привлекли внимание итальянской компании

Телеведущая попробовалась в качестве модели в рекламном ролике.

Стройные ноги Тодоренко привлекли внимание итальянской компании
Регина Тодоренко. Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Ведущая Регина Тодоренко привлекла своими красивыми ногами итальянского производителя белья, колготок и пляжной одежды Calzedonia. Супругу Влада Топалова пригласили сняться в телевизионном ролике компании.

Ранее звезду вместе с маленьким сыном Майклом уже задействовали в рекламе, но она была направлена на потребителей детских товаров и больше предполагала актерскую игру, нежели работу модели. Кстати, рост у Регины совсем не модельный – 167 см, однако ведущая имеет великолепные пропорции, чем и привлекла итальянцев.

Напомним, недавно пара Влада и Регины отметила милую семейную дату – 10 месяцев со дня рождения их сына. Пара уже пережила определенные трудности в отношениях – ведущая признавалась, что даже обращалась к психологам. Но любовь и желание быть вместе нивелирует все проблемы. На сегодня их чета считается одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Регина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топаловфото Регины Тодоренко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стройные ноги Тодоренко привлекли внимание итальянской компании
Интересно?
Поделись с друзьями: