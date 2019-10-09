Стройные ноги Тодоренко привлекли внимание итальянской компании

Ведущая Регина Тодоренко привлекла своими красивыми ногами итальянского производителя белья, колготок и пляжной одежды Calzedonia. Супругу Влада Топалова пригласили сняться в телевизионном ролике компании.

Ранее звезду вместе с маленьким сыном Майклом уже задействовали в рекламе, но она была направлена на потребителей детских товаров и больше предполагала актерскую игру, нежели работу модели. Кстати, рост у Регины совсем не модельный – 167 см, однако ведущая имеет великолепные пропорции, чем и привлекла итальянцев.

Напомним, недавно пара Влада и Регины отметила милую семейную дату – 10 месяцев со дня рождения их сына. Пара уже пережила определенные трудности в отношениях – ведущая признавалась, что даже обращалась к психологам. Но любовь и желание быть вместе нивелирует все проблемы. На сегодня их чета считается одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса.