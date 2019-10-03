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Андрей Бедняков о ТЭФИ Регины Тодоренко: «Тоже хотел бы!»

2 октября состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной премии ТЭФИ, среди триумфаторов которой оказались две бывшие ведущие программы «Орел и решка».

Андрей Бедняков о ТЭФИ Регины Тодоренко: «Тоже хотел бы!»
Регина Тодоренко. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Популярная ведущая Регина Тодоренко стала обладательницей премии ТЭФИ как «Лучшая ведущая утренней программы» — за свою программу «Регина +1».

Андрей Бедняков: «Я очень рад за Регину!»

Андрей Бедняков. Фото
Андрей Бедняков. Фото: Инстаграм

Мы не могли не поинтересоваться у ее коллеги Андрея Беднякова, с которым Регина вела программу «Орел и решка», – как он отнесся к этой новости? Оказалось, что Андрей впервые услышал об этом от нашего корреспондента:

«Нет, я не в курсе. Я знаю, что Ивлеева взяла «ТЭФИ»… И Тодоренко взяла «ТЭФИ»? Прекрасно. Молодцы. Потрясающая новость. Я очень за них рад. Больше, чем за себя, рад. Потому что это мои кумиры».

Мы поинтересовались: а сам Андрей хотел бы получить ТЭФИ? Ведущий-путешественник ответил:

«Я? Очень хотел бы», но на наш вопрос – будет ли он номинироваться на награду в следующем году? – признался: «Понятия не имею. Я не знаю – что будет завтра».

Регина в роскошном платье и Настя, не приехавшая на церемонию

Регина Тодоренко получила «ТЭФИ». Фото
Регина Тодоренко получила «ТЭФИ». Фото: Инстаграм

Напомним, Регина Тодоренко получила премию ТЭФИ за свой проект «Регина +1» — как лучшая ведущая утренней программы. На сцену Регина поднялась в сногсшибательном наряде – черном мини-платье с объемными рукавами и рискованным декольте.

Свою порцию успеха получила и Настя Ивлеева – ее проект AGENTSHOW был признан лучшим в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма». Интересно, что Настя запустила свое шоу сравнительно недавно – в 2018 году, и оно очень быстро стало популярным.

Настя Ивлеева. Фото
Настя Ивлеева. Фото: Инстаграм

Более того – Ивлеевой вручили еще одну статуэтку – как «Лучшей ведущей развлекательного ток-шоу», так что Настю можно поздравить сразу с двумя наградами! Правда, на самой церемонии девушка не появилась – ее статуэтки забрали люди, которые помогали Насте создавать знаменитое шоу.

Мы поздравляем Регину Тодоренко и Настю Ивлееву с заслуженными наградами и желаем в дальнейшем оставаться такими же работоспособными, креативными и успешными в своей профессии!

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Андрей БедняковНаграждение ТЭФИНастя ИвлеваРегина Тодоренко
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Андрей Бедняков о ТЭФИ Регины Тодоренко: «Тоже хотел бы!»
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