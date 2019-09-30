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Моменты счастья: Тодоренко поделилась трогательными фото со свадьбы

Телеведущая показала, как отец вел ее к алтарю.

Моменты счастья: Тодоренко поделилась трогательными фото со свадьбы
Регина Тодоренко. фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко расписалась с Владом Топаловым в октябре прошлого года. Тогда она ждала от него ребенка. Сын Михаил родился ночью 5 декабря. Певец находился рядом с возлюбленной в этот момент, а позже позвонил самым близким, чтобы поделиться радостным известием, в их числе был и Сергей Лазарев. А уже летом этого года, когда телеведущая привыкла к новому статусу и привела себя в форму, пара сыграла свадьбу в Сорренто.

Тодоренко со своим избранником организовали торжество в короткие сроки. При этом девушка успела выбрать для важного дня целых три платья. А фотосессию они устроили на вилле Astor, с которой открывается красивый вид на море и горы. На свадьбу пара пригласила родных и близких друзей. До сих пор влюбленные с теплотой вспоминают день, когда они обменялись клятвами и веселились до поздней ночи.

На днях Регина поделилась редкими фото с праздника. На них она запечатлена не только с Владом. На одном из кадров девушку в свадебном наряде ведет к жениху ее отец. А на другом Топалов играет для возлюбленной на пианино.

«Как же это было красиво! Сегодня ночью залезла в свадебный фотоальбом и поняла, что хочу прожить этот день снова: чтоб мама подкалывала мне фату, а папа вёл к жениху , чтобы гости плясали под „Ах, Одесса, жемчужина у моря“, а потом сидя на балкончике нашей виллы Astor, обнявшись с Владом, смотреть на вершину Везувия и загадывать желание», — рассказала телеведущая.

Поклонники восхитились красочными фото. Они отметили, что Тодоренко выглядит по-настоящему счастливо рядом с Топаловым.» Как изящно и красиво, просто высь красоты!«, «Вы прекрасная пара!», «Платье просто бомба!», «Какое трогательное фото — папа ведёт к алтарю», «Красивая семья», — прокомментировали пост подписчики.

А вы какой день хотели бы пережить снова?

 

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Регина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад ТопаловСвадьба Тодоренко и Топалова фото
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Моменты счастья: Тодоренко поделилась трогательными фото со свадьбы
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