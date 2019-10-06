«Мои пацаны»: Тодоренко позировала с мужем и 10-месячным сыном

Ведущая программы «Пятница с Региной» не скрывает: с появлением Майкла ее жизнь приобрела новый смысл.

Первенцу Регины Тодоренко и Влада Топалова — Майклу исполнилось десять месяцев. Об этом звездные родители рассказали на своих страничках в Instagram. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленный телеведущей показал личико сынишки, поздравив его с первой значимой датой. Напомним, что наследник артиста появился на свет в декабре 2018 года.

Сама Регина опубликовала в микроблоге понравившийся кадр из недавней импровизированной фотосессии, на фото она запечатлена с самыми близкими людьми — мужем и сыном.

«Десять месяцев спустя… Люблю вас, мои пацаны», — подписала снимок телеведущая.

Влад Топалов не скрывает, он считает себя властным и консервативным. Однако рядом с Региной певец старается контролировать эмоции. С появлением в его жизни любимого человека исполнитель стал более ответственным и сдержанным. Об этом на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» говорил и Сергей Лазарев.

«Я счастлив, что у него есть Регина», — отметил артист, высказавшись о Топалове.

Сама Тодоренко признавалась, что им с мужем приходилось посещать кабинет психолога для того, чтобы разобрать все накопившиеся между ними обиды и прийти к компромиссу.