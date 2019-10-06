НОВОСТИ

«Мои пацаны»: Тодоренко позировала с мужем и 10-месячным сыном

Ведущая программы «Пятница с Региной» не скрывает: с появлением Майкла ее жизнь приобрела новый смысл.

«Мои пацаны»: Тодоренко позировала с мужем и 10-месячным сыном
Регина Тодоренко (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Первенцу Регины Тодоренко и Влада Топалова — Майклу исполнилось десять месяцев. Об этом звездные родители рассказали на своих страничках в Instagram. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленный телеведущей показал личико сынишки, поздравив его с первой значимой датой. Напомним, что наследник артиста появился на свет в декабре 2018 года.

Сама Регина опубликовала в микроблоге понравившийся кадр из недавней импровизированной фотосессии, на фото она запечатлена с самыми близкими людьми — мужем и сыном.

«Десять месяцев спустя… Люблю вас, мои пацаны», — подписала снимок телеведущая.

Влад Топалов не скрывает, он считает себя властным и консервативным. Однако рядом с Региной певец старается контролировать эмоции. С появлением в его жизни любимого человека исполнитель стал более ответственным и сдержанным. Об этом на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» говорил и Сергей Лазарев.

«Я счастлив, что у него есть Регина», — отметил артист, высказавшись о Топалове.

Сама Тодоренко признавалась, что им с мужем приходилось посещать кабинет психолога для того, чтобы разобрать все накопившиеся между ними обиды и прийти к компромиссу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад Топаловдети звездЗвездные детиЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Регина ТодоренкоСергей Лазарев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мои пацаны»: Тодоренко позировала с мужем и 10-месячным сыном
Интересно?
Поделись с друзьями: