Кортни Кардашян запустит линию косметики с коноплей в составе

Она пообещала, что ее средство «трансформирует» кожу.

Кортни Кардашян решила пойти по стопам своих сестер Ким и Кайли и заняться бизнесом в сфере бьюти-индустрии. Свой новый продукт она презентовала на странице в Instagram.

Как рассказала светская львица, главными ингредиентами ее косметики станут гиалуроновая кислота и каннабидиол — экстракт, получаемый из конопли. Сыворотку для кожи и дермаролл Кортни представит на своем сайте.

«Мне еще больше понравилось, как гиалуроновая кислота действует на мою кожу. Она меняет мою текстуру и тональность», — написала Кардашян в своем посте.

Она добавила, что сочетание сыворотки каннабидиола и гиалуроновой кислоты «магическое». «Не могу дождаться, когда вы это попробуете и скажете, что думаете», — призналась Кортни своим читателям.