КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Кортни Кардашян запустит линию косметики с коноплей в составе

Она пообещала, что ее средство «трансформирует» кожу.

Кортни Кардашян запустит линию косметики с коноплей в составе
Кортни Кардашьян. Фото: face to face

Кортни Кардашян решила пойти по стопам своих сестер Ким и Кайли и заняться бизнесом в сфере бьюти-индустрии. Свой новый продукт она презентовала на странице в Instagram. 

Как рассказала светская львица, главными ингредиентами ее косметики станут гиалуроновая кислота и каннабидиол — экстракт, получаемый из конопли. Сыворотку для кожи и дермаролл Кортни представит на своем сайте. 

«Мне еще больше понравилось, как гиалуроновая кислота действует на мою кожу. Она меняет мою текстуру и тональность», — написала Кардашян в своем посте. 

Она добавила, что сочетание сыворотки каннабидиола и гиалуроновой кислоты «магическое». «Не могу дождаться, когда вы это попробуете и скажете, что думаете», — призналась Кортни своим читателям.

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Кортни Кардашьянкосметикакрем

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Кортни Кардашян запустит линию косметики с коноплей в составе
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