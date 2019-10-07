Дана Борисова: «Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой»

Поскандалившие во время съемок шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ Анастасия Волочкова и Дана Борисова поделились своими комментариями о произошедшем с порталом Teleprogramma.pro. Напомним, вторая назвала первую в эфире алкоголичкой.

Борисова отметила, что на самом деле считает Волочкову зависимой от алкоголя, но она не обвиняла ее в этом, да и конфликта, по ее мнению, никакого не было.

«Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой, просто назвала вещи своими именами. Я действительно считаю, что она много пьет», — высказалась телеведущая.

Дана отметила, что признаки зависимости от алкоголя есть и во внешнем виде Анастасии, и в ее поведении, в частности, балерина ведет себя агрессивно.

Добавим, что со стороны Волочковой тоже считают, что никакого конфликта не было, так как Борисова после эфира заявила, что ее слова были шуткой.

Напомним, два года назад между этими двумя звездами шоу-бизнеса уже происходил похожий скандал. Тогда телеведущая призывала лечить балерину от алкоголизма, а та заявляла, что не нуждается в подобной помощи. Позже стало известно, что танцовщица заблокировала настойчивую «помощницу» в Instagram.

А вы согласны с Борисовой, что у Волочковой имеются признаки алкогольной зависимости?