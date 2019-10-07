Борисова о Волочковой: «Я действительно считаю, что она много пьет»

Между телеведущей Даной Борисовой и балериной Анастасией Волочковой на съемках шоу «Звезды сошлись» телеканала НТВ пробежала черная кошка. Когда Настя стала защищать актрису Наталью Бочкареву (звезду сериала «Счастливы вместе» задержали с наркотиками. — Прим. ред.), то Дана оскорбила обеих. Портал Teleprogramma.pro узнал позицию балерины и телеведущей после скандала.

Директор Волочковой: «Пускай Борисова сама сначала вылечится»

Поговорить с Анастасией напрямую нам не удалось. Уже достаточно давно балерина общается с журналистами с помощью специально нанятого человека. Позицию Анастасии озвучила ее пиарщица Наталия Ракицкая.

«Посмотрите программу и сами сделайте выводы. О чем там писать? Там ничего не было! Рекламировать Дану Борисову? Это еще рано делать пока. Пускай она сначала вылечится. Дана Настю не обвиняла в алкоголизме. Она потом добавила: «Я пошутила!». Сразу же на программе Борисова забрала свои слова обратно», — пояснила порталу Teleprogramma.pro Ракицкая.

Дана Борисова: «Я назвала вещи своими именами»

Однако Дана Борисова, похоже, не в курсе, что отказалась от нелестных слов в адрес Волочковой. Она объяснила, что действительно считает балерину зависимой от алкоголя, и даже назвала признаки, которые ей помогли сделать соответствующие выводы.

«С Анастасией Волочковой у нас не было конфликта. Хочу подчеркнуть, что это не было обвинением! Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой, просто назвала вещи своими именами. Я действительно считаю, что она много пьет. Я призвала Настю не проявлять малодушие в ситуации Бочкаревой: когда сочувствуешь, покрываешь зависимого человека — это созависимость.

Почему я сделала такие выводы по поводу Волочковой? Это видно по ее внешнему виду. По поведению тоже заметно — она агрессивная. Да, она тренируется, да, дает концерты, но… Иногда же лучше это сказать в лицо человеку! Может, он призадумается?» — прокомментировала Борисова.

На чьей стороне в конфликте двух блондинок вы? Пишите в комментариях, кого поддерживаете — Борисову или Волочкову — и почему.